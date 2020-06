Haslam: "Biaggi e Bayliss hanno vinto a 40 anni. Posso farcela!"

Leon Haslam ha da poco festeggiato i 37 anni, spegnendo le candeline il 31 maggio scorso. Tanti piloti, a quell'età, hanno già appeso il casco al chiodo da tempo, ma non lui. Il pilota britannico, neo alfiere del team Honda HRC in World Superbike, sente di avere ancora qualcosa da dire nel Mondiale dedicato alle moto derivate di serie, pensa di poter dare ancora tanto al suo nuovo team, ma anche - se non soprattutto - a se stesso.

Il pilota nativo di Ealing, nel Regno Unito, ha concesso un'intervista a wsbk.com, il sito ufficiale della categoria mondiale gestita dalla Dorna, spiegando per quale motivo abbia deciso di accettare la proposta di Honda arrivata nel 2019.

"Quando Lo scorso anno Honda mi cercò dissi subito di sì. A HRC non chiesi nemmeno quale sarebbe stata la mia squadra e la mia moto. In questi casi non devi fare altro che accettare e firmare il contratto. Avevo anche altre proposte che mi erano arrivate, ma sapevo bene che Honda sarebbe stata la migliore e avrei potuto ottenere quello che volevo".

La sua età, come detto, è stata sufficiente a tanti per dire basta. Lui, invece, ha un obiettivo chiaro in mente. L'unico possibile per tutti i piloti di alto livello che corrono in una categoria mondiale: vincere il titolo. Per altro, Leon ha fatto nomi celebri che, non tanto tempo fa, sono riusciti nell'impresa di vincere un iride in età sportivamente avanzata.

"In Superbike ci sono stati piloti del calibro di Max Biaggi, il quale ha vinto il Mondiale a 40 anni con Aprilia, oppure Troy Bayliss. Se ci sono riusciti loro, posso farcela anche io".

Per concludere il suo intervento, Haslam ha ribadito la sua fiducia al suo nuovo team, che sembra avere tutto - risorse e competenza tecnica - per portarlo a vincere quel titolo che ancora lo sta trattenendo nel mondo delle corse.

"Sappiamo di dover crescere, ma il progetto di Honda è sicuramente vincente. Per questo in questi mesi sono rimasto in contatto quotidianamente con i tecnici per capire come poter migliorare la moto".