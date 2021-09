Grave incidente per Vinales in SSP300: si teme la tragedia

Il sabato del round di Jerez si preannunciava sicuramente combattuto, con la lotta mondiale rinnovata fra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Tuttavia l'attività in pista è stata cancellata a pochi minuti dalla partenza di Gara 1 della Superbike a causa del pauroso incidente accaduto nella prima manche della Supersport 300 che ha visto coinvolto Dean Berta Vinales.

Lo spagnolo è scivolato a quattro giri dal termine di Gara 1, ma non si hanno immagini dell'incidente. Le condizioni del pilota sono ancora sconosciute, così come la dinamica della caduta. Il cugino di Maverick doveva essere inizialmente trasportato in elicottero all'ospedale di Siviglia, ma questo non è poi più partito. Il timore che possiamo assistere a una nuova tragedia è molto elevato.

Le attività in pista de weekend sono state cancellate e dunque Gara 1 della Superbike e della Supersport non verranno disputate. Seguiranno aggiornamenti.