Gabellini positivo all’alcol test: patente ritirata

La sfortuna sembra non voler abbandonare Lorenzo Gabellini, che dopo essere stato costretto a lasciare il mondiale Superbike a metà stagione, è stato protagonista di una disavventura con i Carabinieri mentre era alla guida della sua auto. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Corriere Romagna, l’altra notte il pilota è stato fermato dalle Forze dell’Ordine che lo hanno visto sbandare con il suo fuoristrada. Il controllo dell’alcol ha dato esito positivo e Gabellini è incappato nel ritiro della patente per aver reagito contro i Carabinieri.

La pattuglia, una volta fermato, ha sottoposto il pilota al controllo consueto. L’automobilista ha provato a dare spiegazioni, affermando di aver sterzato bruscamente per evitare un altro veicolo. Quando però i due carabinieri gli hanno fatto la prova dell’alcool, questo è risultato sopra i limiti consentiti. A quel punto Gabellini avrebbe risposto “Bravi, bravi, ma avete capito chi sono?” rivolgendo loro un applauso sarcastico. Una seconda prova sull’etilometro dopo pochi minuti ha poi rilevato un tasso alcolemico di 0,51 g/l.

L’oltrepassare del limite e la reazione del pilota, che avrebbe anche utilizzato qualche parola di troppo per esprimere il proprio essere contrariato, hanno portato i Carabinieri a denunciarlo per oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a procedere al ritiro della patente. Quindi non potrà guidare per tre mesi e pagherà una sanzione amministrativa.