Fotogallery SBK | Bautista riporta Ducati sul tetto del mondo Ecco le più belle immagini di Alvaro Bautista campione del mondo. Lo spagnolo ha riportato il titolo in Ducati undici anni dopo l'impresa di Carlos Checa e a Mandalika è festa grande per la Rossa di Borgo Panigale, che conclude in bellezza un 2022 praticamente perfetto.

Di: Lorenza D'Adderio
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, World Champion
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Campione del Mondo
Articolo precedente SBK | Bautista campione: "Lavoro per questo titolo da quattro anni"
Articolo successivo SBK | Bautista e Ducati, l'amore ritrovato che ha portato al Mondiale