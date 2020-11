FIM, Dorna e BSB collaborano all'evoluzione della Supersport

La FIM, gli organizzatori delle competizioni internazionali di DWO e MSVR collaboreranno per l’evoluzione della classe Supersport. La classe intermedia delle derivate di serie ha una lunga tradizione ma, dal momento che il mercato motociclistico muta, è chiaro che sono necessari dei cambiamenti per permettere che ci siano più modelli di moto tra cui scegliere.

A partire dalla recente esperienza nella classe Supersport 300, dove moto di capacità e struttura diverse sono equilibrate per assicurare parità di competizione, lo stesso principio potrebbe essere applicato in ottica futura anche nella categoria Supersport.

Negli ultimi anni la classe Supersport è stata obbligata dai regolamenti a far partecipare moto da 600cc a 4 cilindri, oltre a 675cc da 3 cilindri e 750cc a due cilindri. Il mercato cambia, le moto che non rientrano in questi parametri ora fanno parte del settore Supersport.

Le nuove regole che sono state definite potrebbero permettere a moto di Case diverse che al momento non rientrano nella classe Supersport di farne invece parte aggiungendo così ulteriore valore sia per i team che per gli organizzatori del mondiale.

MSVR come organizzatore del Campionato Britannico Supersport nel 2021 guiderà l’evoluzione della categoria attraverso l’introduzione di una Triumph 765 tre cilindri mentre successivamente nel corso della stagione sarà introdotta anche una Ducati 959 bicilindrica per valutare se queste nuove modifiche tecniche al regolamento possano rappresentare la base per il Campionato del Mondo FIM Supersport 2022 organizzato da DWO.

Stuart Higgs, Direttore del Campionato MSVR BSB, ha detto: "La classe Supersport è molto importante per tutte le realtà che gareggiano in ambito internazionale e nazionale. In precedenza molte Case e moto con configurazioni diverse hanno gareggiato insieme ma abbiamo assistito a un calo in relazione ai cambiamenti del mercato. Resettare e ridefinire la categoria fornirà un grande stimolo e un grande futuro per la classe intermedia delle derivate di serie. Sono molto entusiasta di poter collaborare a questo progetto lavorando a stretto contatto con i nostri amici di FIM e DWO".

Gregorio Lavilla – Direttore Esecutivo | Area Sporting & Organization WorldSBK: "Siamo sempre aperti alle soluzioni che permettono di migliorare il mondo dello sport a motore e sono felice di vedere che le nostre idee coincidano con quelle di molti Organizzatori a livello nazionale e della FIM. Il sostegno di MSVR ci aiuterà a sviluppare questa grande idea e lavoreremo a stretto contatto con tutte le parti coinvolte in modo tale che ciò rappresenti un bel successo, per avere in futuro le stesse regole in entrambi i Campionati e forse anche in altre competizioni nazionali".

Franck Vayssié - Direttore della Commissione Gare in Circuito FIM – ha concluso: "Lo sport motoristico rappresenta una grande famiglia a livello internazionale, la FIM è più che felice di vedere che tutti gli stakeholder (portatori di interesse) lavorino insieme per migliorare le competizioni dal livello nazionale a quello mondiale. Fin dalla sua nascita, la classe Supersport ha sempre offerto un grande spettacolo in pista con delle bellissime sfide per il titolo. A causa dell’attuale situazione del mercato, in modo da mantenere questo stesso livello di interesse e l’equità per tutti i team e i piloti, è assolutamente necessario che la FIM aggiorni i regolamenti. Tutta la famiglia della FIM sostiene questa idea e lavorerà a stretto contatto con i promotori, gli organizzatori e le Case per portare avanti questo bellissimo progetto".