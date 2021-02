Ecco la entry list della stagione Superbike 2021

Mancano ancora poco più di due mesi alla partenza del Mondiale Superbike, che quest'anno scatterà ad aprile ad Assen. La pandemia ha condizionato l'inizio della stagione 2021, che di consueto si celebrava a Phillip Island ad inizio febbraio, tuttavia la FIM ha già reso nota la entry list provvisoria.

Tra conferme e debutti, la griglia di partenza (quasi al completo ad eccezione dei due piloti del team MIE Racing Honda Team) è quest'anno molto ricca e piena di aspettative, con cambiamenti importanti che potranno regalare un grande spettacolo nel mondiale 2021.

Entry list provvisoria SBK 2021

N° PILOTA NAZ. MOTO TEAM 1 21 Michael Ruben Rinaldi ITA Ducati Panigale V4 R Aruba.It Racing - Ducati 2 45 Scott Redding GBR Ducati Panigale V4 R Aruba.It Racing - Ducati 3 1 Jonathan Rea GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK 4 22 Alex Lowes GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK 5 54 Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha YZF R1 PATA Yamaha WorldSBK Team 6 55 Andrea Locatelli ITA Yamaha YZF R1 PATA Yamaha WorldSBK Team 7 19 Alvaro Bautista SPA Honda CBR1000 RR-R Team HRC 8 91 Leon Haslam GBR Honda CBR1000 RR-R Team HRC 9 7 Chaz Davies GBR Ducati Panigale V4 R Team GoEleven 10 31 Garrett Gerloff USA Yamaha YZF R1 GRT Yamaha WorldSBK Team 11 3 Kohta Nozane JPN Yamaha YZF R1 GRT Yamaha WorldSBK Team 12 66 Tom Sykes GBR BMW M 1000 RR BMW Motorrad WorldSBK Team 13 60 Michael van der Mark NED BMW M 1000 RR BMW Motorrad WorldSBK Team 14 44 Lucas Mahias FRA Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Puccetti Racing 15 47 Axel Bassani ITA Ducati Panigale V4 R Motocorsa Racing 16 53 Tito Rabat SPA Ducati Panigale V4 R Barni Racing Team 17 76 Samuele Cavalieri ITA Kawasaki ZX-10RR TPR Team Pedercini Racing 18 84 Loris Cresson BEL Kawasaki ZX-10RR TPR Team Pedercini Racing 19 32 Isaac Vinales SPA Kawasaki ZX-10RR Orelac Racing Verdnatura 20 TBA Honda CBR1000 RR-R MIE Racing Honda Team 21 TBA Honda CBR1000 RR-R MIE Racing Honda Team 22 94 Jonas Folger GER BMW M 1000 RR Bonovo MGM Racing 23 23 Christophe Ponsson FRA Yamaha YZF R1 Gil Motor Sport - Yamaha 24 50 Eugene Laverty IRL BMW M 1000 RR RC Squadra Corse

Non solo Superbike: anche la Supersport, con i suoi 29 piloti, sarà ricca di incognite che però preannunciano un campionato 2021 decisamente combattuto. 'Orfana' del campione del mondo in carica Andrea Locatelli passato in Superbike, la Supersport andrà a caccia del nuovo pilota che prenderà il testimone del bergamasco.

Entry list provvisoria Supersport 2021