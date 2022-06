Ducati sta pensando di portare Petrucci in SBK nel 2023

Danilo Petrucci avrebbe dovuto partecipare nel Cross Country quest’anno con KTM, sua ex squadra in MotoGP. Ma la sua stagione si è conclusa in anticipo dopo la Dakar disputata a gennaio nonostante l’italiano avesse vinto una tappa da rookie in sella a una moto factory. Questo gli ha aperto la strada della riconciliazione con Ducati ed è volato negli Stati Uniti per correre nel MotoAmerica, dove attualmente è leader del campionato con 13 punti di vantaggio su Mathew Scholtz dopo i primi quattro dei dieci round in programma.

Gigi Dall’Igna, Direttore di Ducati, ha sottolineato che vincere il titolo nel MotoAmerica con Petrucci resta l’obiettivo principale al momento, ma valuterà il mondiale Superbike come prossimo step per la carriera del ternano in vista della stagione 2023. Alvaro Bautista dovrebbe essere confermato nel team ufficiale Superbike il prossimo anno, mentre il futuro del suo attuale compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi è meno sicuro a seguito di una seconda stagione da ufficiale sotto le aspettative.

“Per noi Danilo è un pilota importante, il MotoAmerica è un campionato importante e lavoriamo per dargli il massimo supporto anche in questo campionato”, ha affermato Dall’Igna, che era presente a Misano in occasione del quarto round del mondiale Superbike. “Il nostro obiettivo e il suo è quello di vincere il campionato. Una volta fatto questo, continuerà a pensare al suo futuro ed è vero che una delle opzioni è di portarlo nel mondiale Superbike, ma direi che è ancora presto per parlarne”.

Danilo Petrucci, Warhorse HSBK Racing Ducati NYC Photo by: Brian J. Nelson

Le voci che si rincorrono danno Petrucci presente con Ducati come wild card nel round di Portimao di ottobre, poche settimane dopo l’ultimo round del MotoAmerica a settembre, per preparare una potenziale stagione completa con il team il prossimo anno. Quando a Dall’Igna è stata posta la domanda sulla possibilità di provare a correre il round portoghese con Petrucci, ha risposto: “Non lo nego. Niente è ancora definito né stabilito. Ma è vero che c’è un interessante prospettiva su cui stiamo pensando”.

Petrucci è stato un grande protagonista della line-up Ducati dal 2015 al 2020, inizialmente con la squadra satellite Pramac, poi con il team ufficiale. Il ternano ha conquistato una memorabile prima vittoria sulla pista di casa, vincendo il Gran Premio d’Italia del 2019, al Mugello. Ha poi vinto ancora a Le Mans l’anno seguente prima di unirsi a KTM nel 2021 per quello che sarebbe stato il suo ultimo anno nella classe regina.

“Danilo è un pilota interessante per diverse ragioni, molti aspetti. È un pilota che è stato legato a Ducati per molto tempo, ha fatto delle gran belle cose con noi. Ripeto, perché è vero: ogni volta che ripenso alla sua vittoria al Mugello in MotoGP, mi commuovo perché è stato veramente qualcosa di bello, di fantastico”, conclude Dall’Igna.