Ducati: lo sviluppo della V4 punta su prestazioni ed ergonomia

La stagione 2020 del mondiale ha rappresentato il secondo anno della Panigale V4R in Superbike. Dopo una stagione di debutto gloriosa, con le vittorie consecutive di Alvaro Bautista messe a segno nella prima fase dell’anno, la Ducati è stata nuovamente una potenziale candidata al titolo mondiale quest'anno con Scott Redding. Alla fine, la Rossa di Borgo Panigale si è dovuta ritenere nuovamente soddisfatta del secondo posto, così come lo scorso anno. Redding è arrivato secondo nel mondiale, mentre il compagno di squadra Chaz Davies ha concluso la sua ultima stagione da pilota ufficiale Ducati al terzo posto nella classifica piloti.

Nella stagione 2021, saranno Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi a formare il team ufficiale Ducati. Motorsport.com ha parlato in esclusiva con Marco Zambenedetti, Direttore Tecnico Ducati, chiedendogli quali sviluppi ci sono stati nel box italiano dal 2019 al 2020 ed a cosa stanno lavorando per il 2021.

È possibile solo uno sviluppo limitato del motore

Dal 2019 al 2020 sono stati modificati alcuni piccoli dettagli sulla Ducati Panigale V4R: “A causa del regolamento, soprattutto del limite di velocità e della regola di concessione, non possiamo sviluppare troppo il motore. Ci siamo quindi concentrati sullo scarico, sull'airbox e sul condotto dell'aria. Abbiamo cercato di trovare un po’ più di coppia. Volevamo anche migliorare le caratteristiche prestazionali del motore senza perdere la velocità massima. A causa della limitazione della velocità, abbiamo dovuto trovare qualche cavallo ai bassi regimi”.

Scott Redding auf der etwa 250 PS starken Ducati Panigale V4R Foto: Ducati

La V4 Panigale con un po’ più di peso è leggermente più snella

“Abbiamo anche utilizzato un rapporto di trasmissione adattato, abbiamo migliorato il peso del telaio. Al primo anno eravamo leggermente al di sopra del peso minimo specificato. Abbiamo anche apportato modifiche all'ergonomia”, afferma Zambenedetti riferendosi al posteriore visivamente sorprendente della versione 2020, che sembra significativamente più profondo e largo rispetto alla Panigale V4R della stagione 2019.

Nuovo posteriore per una migliore aerodinamica sui rettilinei

“Abbiamo realizzato diverse configurazioni delle selle per i nostri piloti e modificato la forma del serbatoio. I nostri piloti volevano una posizione di seduta più rilassata sulla moto in termini di ergonomia, perché entrambi erano piuttosto alti. Così abbiamo realizzato nuove pedane. Sulla moto di Chaz, per esempio, abbiamo cambiato la posizione delle pedane. Abbiamo anche consentito ad entrambi i piloti di affrontare i rettilinei in modo più aerodinamico e allo stesso tempo più rilassati sulla moto. Questa è la ragione principale del riprogettazione delle parti”.

Auffällig: Seit dem Sommer verwendete Ducati ein tieferes Heck, das den Fahrern mehr Platz bietet Foto: Aruba.it Racing - Ducati

Il nuovo arrivato Michael Ruben Rinaldi interrompe lo sviluppo della Ducati?

Come si comporta la Ducati con due piloti di statura diversa? Zambenedetti risponde: “Rinaldi non ha bisogno di questo pacchetto. Lo userà comunque perché non vogliamo utilizzare sviluppi diversi. Gli sviluppi che la Ducati trasmette ai piloti devono funzionare per entrambi i piloti. Non stiamo sviluppando in direzioni diverse. Forse Rinaldi farà delle modifiche allo schienale del sedile, ma vorrei continuare con il concetto di base”.

Michael Ruben Rinaldi fuhr die 2019er-Panigale mit dem hohen Heck Foto: Team Go Eleven

La Ducati sta lavorando al forcellone e al reindirizzamento dei montanti

Oltre al nuovo posteriore della V4R, è stato svolto il lavoro anche sulle sospensioni: “Finalmente c'erano un nuovo forcellone ed una nuova flessione dell'ammortizzatore. Anche l'ammortizzatore era nuovo per il 2020. Questo ha migliorato le nostre prestazioni”.

Rispetto alla moto di serie, nel Mondiale Superbike Ducati utilizza forcelloni più lunghi, rivisti anche in termini di rigidità: “Tutti i nostri forcelloni sono saldati a Pierobon. Il design è fatto da Ducati. È stato così in passato e sarà così anche in futuro”.

Ducati-Technikdirektor Marco Zambenedetti (rechts) Foto: Ducati

Come è cambiato il forcellone rispetto al 2019? “Abbiamo rivisto sia la lunghezza che la rigidità”, dice Zambenedetti, che però non rivela se la versione 2020 fosse più o meno rigida rispetto al design dell’anno scorso.

Ducati cerca ancora più prestazioni nel 2021

Lo sviluppo è stato rallentato nella passata stagione dalla pandemia di coronavirus, che ha ribaltato il piano di test originale. Ducati ha provato a Misano in estate, ma non c'erano molte altre opzioni: “A causa della situazione Covid, non abbiamo avuto la possibilità di testare adeguatamente le nuove parti. Questo costituirà gran parte del nostro lavoro in inverno”.

La stagione 2021 del mondiale Superbike sarà quindi la terza con la Panigale V4R per Ducati. La moto di serie non è stata modificata per il 2021, ma dovrebbe essere presentato un nuovo modello nel 2022. Tuttavia, Zambenedetti vede margine per il progresso per quanto riguarda il motore: “Stiamo sviluppando qualcosa in questo settore – rivela, determinato a porre fine alla serie di vittorie Kawasaki dal prossimo anno – Abbiamo qualcosa che porteremo, ma dobbiamo aspettare e vedere se è sufficiente per sconfiggere gli altri produttori”.