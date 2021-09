Ducati a Magny-Cours per avvicinarsi ancora alla vetta mondiale

Magny-Cours è un banco di prova importante per Ducati, che questo fine settimana cercherà di ricucire ancora il distacco nella classifica generale: Scott Redding si è rilanciato nella lotta per il titolo nell’appuntamento di Navarra e vuole cercare di concludere al meglio la sua ultima stagione a Borgo Panigale. Il team Aruba.it Racing – Ducati si presenta al round francese con la line-up 2022 completa e ufficializzata, al già annunciato Alvaro Bautista sarà affiancato Michael Ruben Rinaldi, fresco di conferma.

Proprio Rinaldi cercherà nel round d’oltralpe di riscattarsi dai weekend complicati che attraversa da ormai tutta l’estate, dopo il suo glorioso appuntamento di Misano. Non sarà facile però, perché storicamente la pista di Magny-Cours non è particolarmente favorevole alla Panigale V4R, che invece si è mostrata decisamente efficace a Navarra. Redding ne è stato la prova con i due successi di due settimane fa. Tuttavia, il britannico qui a Nevers ha conquistato la vittoria in Gara 2 lo scorso anno, al debutto su questa pista.

Scott Redding è pronto ad affrontare il round di Magny-Cours, in cui è determinato a ridurre i 38 punti che lo separano dalla vetta della classifica, dove si trovano Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu a pari punti: “Lo scorso mi sono divertito a gareggiare su un circuito nuovo per me. E’ chiaro che questa volta avrò un po’ più di esperienza e questo potrebbe essere importante per partire subito nel migliore dei modi. Il mio obiettivo è quello di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso nelle ultime gare molto positive”.

Michael Ruben Rinaldi spera che quello di Magny-Cours sia il round della svolta, per tornare a lottare per le posizioni di vertice dopo dei weekend decisamente al di sotto delle aspettative: “Non possiamo nascondere che l’ultimo periodo non sia stato particolarmente positivo per noi. Adesso però è arrivato il momento di voltare pagina. Il contratto firmato anche per la prossima stagione mi darà grande serenità anche per iniziare a lavorare bene con il team fin dalle FP1 di venerdì”.