Davies: “L’idea era di fare podio in tutte le gare”

Il fine settimana di Chaz Davies è iniziato in salita, ma si è concluso sul podio. Il pilota Ducati si è riscattato in Gara 2 dopo due giorni complicati a Jerez de la Frontera, dove la Superbike ha disputato il secondo round della stagione, il primo della ripartenza. Il gallese è stato autore di una grande seconda manche, che lo ha portato a lottare con i primi per conquistare un’ottima seconda posizione che consegna alla Ducati la sua prima doppietta della stagione.

A differenza delle prime due gare del weekend, stavolta Davies è partito senza indugi: “Ero concentrato sul fare una partenza migliore rispetto a Gara 1. Sono molto contento di essere tornato sul podio, è il primo dell’anno e rappresenta un grande risultato per il team. L’obiettivo venerdì era di fare tre podi, ma non ci sono riuscito purtroppo. Difficile da dire se avessi vinto partendo più avanti. Quando Scott ha staccato il gruppo io ero nel traffico, ma comunque lui ne aveva un po’ di più rispetto a me in quel momento. Poi dal giro 8 fino alla fine avevamo più o meno gli stessi tempi”.

Il grande caldo ha sicuramente condizionato tutti i piloti, che hanno corso in condizioni estreme. È entrata in gioco anche la gestione di gara e delle gomme: “Onestamente ho fatto un buon lavoro con le gomme ed ero contento della mia posizione. Scott è andato molto forte, soprattutto con gomma fresca. Ma penso che la moto in generale sia migliorata, anche per quanto riguarda le gomme ed anche io mi sento meglio. C’è ancora del lavoro da fare , ma stiamo facendo dei passi in avanti. Comunque questo fine settimana la moto andava bene, ringrazio il team per avermi dato un buon pacchetto già dalle FP1”.

Ora si vola a Portimao, una pista dove anche lo scorso anno Davies è salito sul podio: “Portimao simile a Jerez? Lo scorso anno siamo andati forte, in Gara 1 ho fatto secondo e credo che da allora il pacchetto sia migliorato, quindi vedremo cosa riusciremo a fare fra cinque giorni”.

Informazioni aggiuntive di Sebastian Fraenzschky