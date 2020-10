Davies, addio a Ducati: "Qualcuno ha il numero di Dovizioso?"

Dopo 7 anni di matrimonio e 27 vittorie assieme, Chaz Davies e Ducati si separeranno al termine della stagione corrente, che terminerà questo fine settimana a Portimao.

Ducati ha annunciato ieri di aver ingaggiato per il prossimo anno Michael Ruben Rinaldi, che in questa stagione sta difendendo i colori del team Go Eleven in sella a una Ducati Panigale V4 con specifiche della stagione passata.

Rinaldi diverrà il nuovo compagno di squadra di Scott Redding, andando così a stravolgere definitivamente l'assetto piloti che, nel corso delle ultime stagioni, ha avuto in Davies il vero punto fermo.

Dal 2014 al 2020 Chaz ha visto ruotare tanti compagni di squadra accanto a sé. Questa volta sarà lui a dover fare posto a Rinaldi, giovane in ascesa che a Ducati - con tutta probabilità - consentirà anche di ridurre il monte ingaggi.

Il nativo di Knighton, qualche ora dopo l'ufficializzazione del suo addio a Ducati, ha pubblicato un tweet simpatico, che ben rappresenta la sua situazione attuale.

"Qualcuno ha il numero di Dovi?", ha scritto Davies. "Ho sentito che sta cercando qualcuno che annaffi il suo tracciato da motocross nel 2021. Chiedo per un amico".

Sì, perché sia Dovizioso che Davies posso dire a oggi di avere avuto un destino comune. Andrea ha annunciato ormai diverse settimane fa di non aver avuto l'intenzione di rinnovare con la Casa di Borgo Panigale - anche se la sua volontà è stata conseguenza di alcune decisioni dei vertici della squadra - mentre Davies si è trovato fuori, soppiantato da un pilota più giovane, che ha mostrato feeling con la Panigale V4 e che ha un costo a oggi inferiore al suo.

Entrambi potrebbero ancora ambire a una sella per la prossima stagione, ma a oggi condividono lo stesso destino: piloti che hanno fatto rinascere Ducati nelle rispettive categorie prima; piloti considerati sostituibili per motivi diversi, ma ugualmente a piedi.