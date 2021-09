Conferenza stampa speciale per Davies: ritiro in vista?

Chaz Davies non sarà presente in griglia di partenza durante il round di Jerez a causa della frattura alle costole rimediata nel corso della Superpole Race a Barcellona. Il pilota del team Go Eleven però si è recato sulla pista andalusa, dove ha convocato una conferenza stampa speciale per le ore 17:45. Non è dato sapere qual è il motivo di tale conferenza, ma tutto lascia pensare all’annuncio del ritiro delle corse al termine di questa stagione.

Davies, 34 anni, sta vivendo una stagione non eccellente in sella alla Panigale V4R del team Go Eleven. Il gallese ha intrapreso la nuova avventura con la squadra indipendente dopo sette stagioni nel team ufficiale, in cui ha lottato per il mondiale in diverse occasioni. Quest’anno però la pista non gli sta dando ragione ed è solo 12esimo nella classifica generale, a ben 279 lunghezze dal leader Toprak Razgatlioglu.

Dimesso mercoledì dall’ospedale di Barcellona, Chaz Davies si è recato al Circuito di Jerez, dove in realtà non era atteso. Al suo posto questo fine settimana infatti ci sarà Loris Baz. Il francese torna in Superbike con i colori Go Eleven per sostituire l’infortunato gallese, costretto a restare fermo per recuperare dall’infortunio alle due costole fratturate nell’incidente avuto domenica scorsa con Lucas Mahias.