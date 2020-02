Chaz Davies: "L'obiettivo è il titolo mondiale"

Ormai ci siamo. Il mondiale Superbike è pronto a riaccendersi, dopo un 2019 ricco di emozioni e colpi di scena. Grande favorito, come sempre, è Jonathan Rea sulla Kawasaki, ma il campione del mondo in carica dovrà guardarsi le spalle da una concorrenza agguerritissima.

Tra i pretendenti al titolo spicca Chaz Davies. Il britannico vuole lasciarsi la ruggine del 2019 alle spalle, forte di una Ducati parsa in gran forma. Anzi, Chaz punta dritto al titolo iridato, come ci conferma in questa intervista rilasciata in occasione della visita allo stabilimento Brembo di Curno.

Davies non sembra preoccupato nel ritrovarsi compagno di team di Scott Redding, ragazzo con il quale rivela di avere un buon rapporto, mentre invece non si vuole sbilanciare sui programmi per il 2021. Da ricordare, infatti, che il suo contratto con Ducati è in scadenza, e il suo auspicio è quello di rinnovare da campione del mondo, titolo sfuggitoli in passato.