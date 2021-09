Bernardi operato alla schiena, stagione compromessa

La caduta in Gara 2 a Magny-Cours ha lasciato strascichi importanti per Luca Bernardi, che ha rimediato la frattura della vertebra T12. A distanza di cinque giorni dal brutto infortunio, il pilota del team CM Racing è stato operato per ridurre la frattura attraverso l’applicazione di una placca. L’intervento, effettuato all’ospedale “M. Bufalini” di Cesena, è perfettamente riuscito.

I tempi di recupero ancora non sono noti, ma ciò che è chiaro è che sarà impossibile rivedere il sammarinese in pista la prossima settimana a Barcellona. Bernardi è attualmente ricoverato in ospedale per la degenza post-operatoria e non si conoscono gli step che dovrà effettuare per iniziare la riabilitazione, ma verranno stabiliti nei prossimi giorni.

Caduto in Gara 2 mentre difendeva la prima posizione, Bernardi era stato portato prima al centro medico e poi all’ospedale di Nevers, dove gli esami avevano evidenziato la frattura della vertebra T12. Il giorno successivo è stato trasferito all’ospedale di Cesena, dove è stato effettuato l’intervento. Con tutta probabilità, il portacolori CM Racing sarà costretto a saltare anche i successivi appuntamenti di Jerez e Portimao e, in quel caso, la squadra si muoverà per cercare un sostituto.

Cinque podi, una Superpole e una quarta posizione nella classifica generale: questo il bilancio di Bernardi fino al round di Magny-Cours, che purtroppo potrebbe aver segnato la fine della sua stagione. Tuttavia, il sammarinese fino ad ora si è reso protagonista di un 2021 decisamente buono e l’augurio è che possa tornare il prima possibile per ricominciare a dare battaglia nelle posizioni di vertice.