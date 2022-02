Bautista: “SBK campionato di serie B? È solo molto diversa dalla MotoGP”

Per molti anni, il paddock della MotoGP è stato la seconda casa di Alvaro Bautista. Nella stagione 2002, lo spagnolo ha debuttato nel mondiale correndo nell’allora classe 125cc. Quattro anni dopo, il pilota di Talavera de la Reina ha vinto il titolo nella classe cadetta del motomondiale, passando a quella che all’epoca era la 250cc. Dopo tre stagioni disputate nella classe intermedia, il suo percorso lo ha portato a esordire in MotoGP in sella alla Suzuki.

Dal 2010 al 2018 infatti, Bautista è stato regolarmente sulla griglia di partenza della classe regina, ma nel 2019 è passato alle derivate di serie, debuttando nel mondiale con la Ducati. Ma la Superbike è davvero solo un campionato di serie B come spesso considerato da molti? Alvaro Bautista risponde in un’intervista esclusiva con Motorsport.com.

"Non è di Serie B, è semplicemente un campionato diverso. La MotoGP è la classe regina, le moto sono dei prototipi. È lì che si creano le nuove tecnologie. Nel campionato mondiale di Superbike usiamo le derivate di serie, qui le novità tecnologiche arrivano più tardi. La vita nel Mondiale Superbike è diversa. Ma il mio modo di lavorare, di prepararmi a casa o in pista, è identico. L'unica differenza è che questo paddock è molto più rilassato e accessibile. È più amichevole, anche se la concorrenza è feroce”.

Più pressione in MotoGP, weekend più faticosi in Superbike

Bautista segnala le principali differenze tra la MotoGP e la Superbike, con quest’ultima che richiede moltissimo lavoro per i piloti: “In MotoGP c'è più pressione. Si tratta pur sempre di punti. Invece in Superbike l’ambiente è più rilassato, si sente meno pressione. Ma i weekend di gara sono più faticosi qui in Superbike. C'è un programma serrato già dal sabato con le libere, Superpole e gara. È difficile, soprattutto mentalmente”.

Lo spagnolo, che in MotoGP ha corso con Suzuki, Honda, Aprilia e Ducati spiega nel dettaglio il paragone tra MotoGP e Superbike quando si tratta di affrontare il weekend in pista: “Se fai una buona gara il sabato, non puoi ancora rilassarti perché ci sono altre due gare la domenica. D'altra parte, è possibile compensare in qualche modo una brutta gara del sabato il giorno successivo”.

Il livello nel Mondiale Superbike è abbastanza buono?

Nel suo debutto in Superbike con Ducati, Bautista ha sorpreso conquistando undici successi nella prima parte di stagione e confermato di fatto l’opinione di chi critica il mondiale delle derivate di serie, considerandolo non una categoria di alto livello. Ma questa valutazione è fin troppo semplicistica e nella realtà dei fatti non è così facile.

Bautista spiega: “Quando sono arrivato nel Mondiale Superbike, ho avuto una moto competitiva con la quale ho potuto mostrare il mio potenziale. Così sono stato in grado di lottare per le vittorie. Anche il livello dei piloti qui è molto alto. Nella MotoGP ci sono forse quattro o cinque top rider assoluti. Ma credo che un top rider nel mondiale Superbike può essere in grado di lottare per i primi 5 posti in MotoGP”.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing Photo by: Aruba.it Racing