Barni mette a disposizione l’officina per l’emergenza Coronavirus

Il Mondiale Superbike è fermo a causa dell’epidemia che ha colpito l’intero mondo e che ha costretto a fermare ogni tipo di attività. Le derivate di serie non scenderanno in pista fino a maggio, mese in cui è previsto il ritorno in azione sullo storico tracciato di Imola. a meno di ulteriori modifiche al calendario, per tutto il mese di aprile la Superbike resterà ai box, ma il lavoro di team e piloti procede senza sosta.

Il team Barni però, oltre a portare avanti il lavoro per tornare in pista, ha deciso di mettere a disposizione la propria officina per tutte le persone che stanno fronteggiando l’emergenza lavorando in prima linea. La sede del team si trova a Calvenzano, Bergamo, una delle zone più colpite dal coronavirus. Pertanto, il team principal Marco Barnabò ha deciso di dare il proprio contributo aiutando tutto il personale che si sposta su due ruote.

Attraverso un comunicato, Barnabò annuncia che la squadra mette a disposizione la propria officina e spiega le modalità di accesso, secondo le norme vigenti: “La provincia di Bergamo resta una delle più colpite dal Coronavirus per questo ho deciso che, nel rispetto tutte le prescrizioni della Regione Lombardia e del Governo, metterò l'officina al servizio di tutte le persone che lavorano in prima linea per fronteggiare l’emergenza. I medici, gli infermieri e i volontari che si spostano in moto e necessitano di assistenza meccanica possono raggiungermi in via Venezia 1, a Calvenzano (BG)”.

“L’accesso al pubblico è limitato nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, ma io continuo a portare avanti l’attività, anche se i miei collaboratori sono costretti a restare a casa. Vedo un grande sforzo da parte di tutta la popolazione per superare questo momento difficile e anche io voglio fare la mia parte: l'officina è a disposizione per agevolare gli spostamenti su due ruote di chi mette la propria professionalità al servizio degli altri”.