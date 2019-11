Ana Carrasco prova la Kawasaki di Rea nei test di Jerez

La Superbike è in pista a Jerez per i test che anticipano il 2020 e nel box Kawasaki è presente anche Ana Carrasco, che ha esordito in sella alla ZX-10RR di Jonathan Rea. La Campionessa 2018 della classe Supersport 300 avrebbe dovuto girare ad Aragón due settimane fa, ma la pioggia aveva scombinato i piani e sotto il sole andaluso è scesa in pista oggi per provare la moto del Campione del mondo in carica della Superbike.

La pilota ha completato sette giri, in cui pian piano si è abituata alla moto, decisamente più potente di quella a cui è abituata. Maestro d’eccezione per questa prima uscita “in grande” è stato proprio Jonathan Rea, che le ha dato consigli e suggerimenti per guidare al meglio ed estrarre il massimo del potenziale dalla moto che ha conquistato gare e titoli mondiali.

I tempi di Ana Carrasco sono migliorati giro dopo giro e le sensazioni una volta rientrata ai box sono state più che positive. La giovane promessa di questo campionato ha sottolineato le grandi differenze tra la moto che usa di consueto e quella di Rea, ma è entusiasta di questa esperienza che spera di ripetere: “È stato bello e molto divertente. La moto è velocissima ed il punto di frenata è tosto. C’è una grande differenza fra la 300 e la Superbike”.

“Rea mi aveva dato indicazioni sulle marce da inserire ad ogni curva e sul modo di guidare. Devo fermare la moto al centro della curva e sollevarla velocemente. Mi aspettavo molta potenza, ma quello che mi ha sorpreso molto è stata la potenza in frenata. Sento ogni buca ed ogni momento sulla moto, il feelin è accentuato. È bello guidare una moto che ti dà tutto”.