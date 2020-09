Ana Carrasco cade nei test e si frattura due vertebre

Il round di Barcellona della Supersport 300 potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti: Ana Carrasco sarà infatti costretta a saltare il terz’ultimo appuntamento della stagione a causa di un infortunio rimediato nella giornata di ieri durante una sessione di test sul Circuito di Estoril.

La pilota del team Kawasaki Provec è caduta procurandosi la frattura di due vertebre, la D4 e D6. È stata trasportata immediatamente all’ospedale Sao Francisco de Xavier a Lisbona. Come confermato dai medici, Carrasco è cosciente, sente dolore alla schiena ma muove tutti gli arti e ha sensibilità in tutto il corpo. Non si conoscono ancora i tempi di recupero, che verranno comunicati nelle prossime ore, anche in vista del prossimo round, in programma fra una settimana sul Circuito di Catalunya, una pista che la giovane spagnola conosce bene avendo già disputato dei test.

Attualmente Ana Carrasco è quarta in classifica a 34 punti di distacco da Jeffrey Buis, leader del mondiale. In questo campionato 2020 vanta un successo in Gara 1 a Portimao, oltre a due podi, uno conquistato a Jerez in Gara 2 ed un altro a MotorLand in Gara 1.

Ana Carrasco ha voluto rassicurare gli appassionati attraverso un post su Instagram: “Ciao a tutti, sto bene. Sono in ospedale in Portogallo. Sono caduta questa mattina e ho colpito la schiena fratturandomi le vertebre D4 e D6, ma mi sento bene. Vediamo se potrò andare presto a Barcellona ed iniziare il recupero il prima possibile. Grazie a tutti per i messaggi, ci vediamo presto”.