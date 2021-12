Althea torna con Ducati in Supersport e punta su Caricasulo

La Supersport cambia volto nel 2022 e, con le novità del regolamento, arriva anche Ducati, che debutta nella classe 600 a partire dalla prossima stagione. La Casa di Borgo Panigale ritrova anche Althea, che dopo due anni di pausa dal mondiale, torna e lo fa con un connubio noto. La collaborazione fra la squadra di Genesio Bevilacqua e Ducati era stata vincente in Superbike arrivando a conquistare il titolo con Carlos Checa nel 2011.

Per la prossima stagione però, Althea sceglie la Supersport e punta tutto su uno dei piloti più esperti della categoria: la Panigale V2 sarà affidata a Federico Caricasulo, ormai veterano della classe 600 e grande protagonista soprattutto nelle ultime fasi della stagione. L’inizio del 2021 era stato decisamente complicato per il pilota delle Fiamme Oro, che non aveva mai sentito il giusto feeling con il team GMT94, tanto da lasciare a metà per andare nel team Motoxracing, dove invece sembrava aver trovato l’atmosfera adeguata.

Nel 2022 però Caricasulo si lancerà in una nuova avventura con Ducati insieme ad Althea e proverà la Panigale V2 nei prossimi test di gennaio: “Sono veramente contento dell'opportunità che Genesio mi sta offrendo. È stata una proposta inaspettata che ho accettato subito perché è un progetto vincente con un team che non ha certo bisogno di presentazioni e che ho seguito anche da tifoso. Mi piace l'idea di essere l'unico pilota della squadra e credo che sia la situazione migliore per puntare a certi risultati. Dopo cinque anni con Yamaha in cui credo di essere cresciuto tanto, è per me importante accettare una nuova sfida che mi dia le migliori motivazioni. Ho ancora un conto in sospeso con questa categoria dal 2019 e il mio unico obiettivo e migliorare i risultati che ho già ottenuto”.

Genesio Bevilacqua, General Manager Althea, commenta il rientro nel mondiale: “Althea non aveva necessità di tornare ma ho scelto di farlo perché ritengo che questa Supersport sia la categoria del futuro. Ci sono tutti i presupposti per quella che è da sempre la nostra unica aspirazione: vincere mettendo in campo la nostra esperienza e le nostre capacità giocandocela con i migliori. Questa Supersport e il suo nuovo regolamento, sono veramente un'occasione di rilancio per le derivate di serie. Sembra fatta per metterci alla prova. La competizione è nel nostro DNA e per questo vogliamo esserci”.