WRC | Vergogna al Safari: Greensmith capotta, i marshal non lo aiutano

Lo straordinario Safari Rally, uno degli eventi più belli e imprevedibili del calendario 2022 del WRC, ha vissuto una brutta parentesi nel corso del giro mattutino di oggi, terza giornata di gara, quando Gus Greensmith ha capottato finendo per restare bloccato nell'abitacolo della Ford Puma numero 44 assieme al navigatore Jonas Andersson per più di 3 minuti senza ricevere alcun aiuto da parte dei commissari.

Nella Prova Speciale 8, la Soysambu 1 di 29,32 chilometri, il pilota britannico ha affrontato una curva destrorsa piuttosto secca. La Ford Puma Rally1 affidata a lui sembrava essere in traiettoria, ma poi si è coricata sul lato sinistro ed è finita per capottare, fermandosi poi con il lato del pilota a terra e quello del navigatore in aria.

Trovando le portiere bloccate, Greensmith ha trovato un varco nel parabrezza rotto della Puma. Per uscire, però, Gus ha impiegato più di 3 minuti e anche il suo navigatore ha impiegato lo stesso tempo, anzi, qualche secondo di più per la fatica a districarsi dalle cinture e trovare un modo per uscire dallo stesso pertugio usato da Greensmith.

La vergogna si è consumata proprio in quegli attimi, con i commissari di percorso che hanno continuato a riprendere la scena dell'incidente e l'uscita dell'equipaggio dall'abitacolo della Puma, invece di aiutare Greensmith e Andersson ed estrarli in maniera più rapida di quanto non sia avvenuto.

Lo stesso Greensmith - anche accalorato dall'incidente appena avvenuto - appena uscito dall'abitacolo e tolto il casco si è rivolto ai commissari dicendo: "Neanche un f*****o commissario? (ad aiutarci)".

Il pilota del team M-Sport ha poi denunciato l'accaduto su Twitter, ritwittando il video che testimoniava il loro incidente e la difficoltà di uscire dalla Puma incidentata. Gus ha scritto: "Per chiarire questo video, siamo rimasti intrappolati all'interno della vettura per oltre 3 minuti mentre gli agenti di sicurezza hanno filmato la scena e non hanno aiutato né me, né Jonas a uscire dall'auto".

Un episodio deplorevole, soprattutto considerando il livello del Safari. Nessun equipaggio merita un trattamento del genere. Fortunatamente Greensmith e Andersson sono usciti dalla propria vettura arrabbiati e con il morale a terra per l'accaduto. E nulla più.

Gus Greensmith, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport