WRC: Veiby farà il suo esordio su una Plus al Rally di Monza!

L'ACI Rally Monza Italia, COVID-19 permettendo, sarà l'ultimo evento del WRC 2020 e presenterà numerosi punti di interesse. Uno tra questi si è aggiunto nelle ultime ore e avrà come protagonista Ole Christian Veiby.

Il pilota norvegese, uno dei giovani piloti che nel corso delle ultime 3 stagioni si sono messi in luce tra WRC2 e WRC3, farà il suo debutto assoluto in gara al volante di una vettura WRC Plus, aumentando così il parco partenti dell'ultimo evento del Mondiale Rally 2020.

Veiby avrà l'opportunità di correre assieme al navigatore Jonas Andersson al volante di una Hyundai i20 Coupé WRC Plus molto simile alle tre del team ufficiale - che darà la caccia al secondo titolo iridato Costruttori consecutivo - ma la sua vettura sarà gestita dal team 2C Competition.

Si tratta della squadra che, in questa stagione, ha preparato la stessa i20 per la giovane promessa francese Pierre Louis Loubet e lo ha fatto correre in Estonia, Turchia e Italia.

"Questa sarà un'opportunità fantastica per me", ha dichiarato Veiby. "Competere al volante di una vettura WRC Plus è tutto ciò per cui ho lavorato nel corso di questi anni e della mia carriera".

"Monza sarà un evento totalmente nuovo per me. Ma sarò nella stessa situazione di molti piloti dopo la sua entrata in calendario favorita anche dalla pandemia da COVID-19".

"Spero di poter fare un piccolo test prima dell'evento. Il mio lavoro con Hyundai mi permetterà di avere già buona conoscenza dell'abitacolo della vettura, anche se non ho mai corso con la i20 WRC".

Nel corso di questa stagione il norvegese ha corso in WRC2 al volante di una Hyundai i20 New Generation Rally2 (R5) per il team Hyundai Motorsport N accanto a Nikolay Gryazin. Attualmente si trova in quarta posizione nella classifica generale, con il miglior risultato di categoria ottenuto sia in Svezia che in Italia.