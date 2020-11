WRC, ufficiale: Ogier rinnova con Toyota per il 2021

I piani iniziali erano quelli di concludere la carriera al termine della stagione 2020, ma Sebastien Ogier ha deciso di proseguire per un altro anno e poco fa è stato ufficializzato il rinnovo con il team Toyota Gazoo Racing. Il sei volte campione del mondo infatti continuerà a correre con il marchio giapponese, affiancando i già confermati Elfyn Evans e Kalle Rovanpera.

Ogier, entrato a far parte della squadra Toyota Gazoo Racing proprio all’inizio di quest’anno, ha annunciato di voler proseguire anche nel 2021 per concludere la sua carriera come aveva immaginato e desiderato. La pandemia del Covid-19 che ha condizionato l’intera stagione del WRC ha portato il sei volte campione del mondo a cambiare idea sul ritiro che aveva programmato proprio alla fine di quest’anno.

Solo sette sono stati infatti gli eventi del mondiale, un calendario stravolto dal Coronavirus, che ha causato la cancellazione di molte gare. Ad un appuntamento dal termine della stagione 2020, in programma a Monza, Sebastien Ogier è secondo in classifica a 14 lunghezze dal leader, proprio il suo compagno di squadra Evans.

Sebastien Ogier spiega i motivi che lo hanno portato a rinnovare per un’altra stagione: “Questo 2020 non è stato così lungo quanto ci aspettavamo, abbiamo avuto una stagione breve con pochi rally, ma ho visto che mi diverto a lavorare con il team, come mi diverto a guidare questa auto. Sono molto felice di annunciare e confermare che guiderò un altro anno nel mondiale rally con Toyota Gazoo Racing. Questo non era il mio piano iniziale, ma credo che questo 2020 sia stato particolare un po’ per tutti nel mondo. In qualche modo, il fatto di non correre davanti alle persone ed aver trascorso molto tempo in casa mi ha portato a pensare che non era questo il modo di concludere la carriera che avevo immaginato”.

“Il 2020 non è stato meraviglioso, quindi questo è stato uno dei motivi per cui ho cambiato idea sul ritiro. A questo punto l’obiettivo è quello di continuare a spingere nel 2021 nella speranza di disputare una stagione normale e provare a lottare per questo ultimo titolo. Il potenziale per vincere gare e campionato c’è, abbiamo tutto ciò che un pilota di rally cerca, quindi penso che ci siano tutti gli ingredienti, non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione”.