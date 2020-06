Come anticipato qualche mese fa da Motorsport.com, Toyota Gazoo Racing WRC ha preso un'importante decisione riguardo la vettura che avrebbe dovuto schierare nel Mondiale Rally 2021, la GR Yaris WRC Plus.

La vettura, che già aveva fatto più di un test nel corso di questo atipico e drammatico 2020 prima dell'arrivo della pandemia da COVID-19, non correrà nel WRC 2021, mandando all'aria i piani iniziali della Casa giapponese.

Toyota aveva in programma di pensionare l'attuale versione della Yaris al termine del 2020, sostituendola la prossima stagione con la GR Yaris per questioni legate al mercato Automotive. Da qualche mese, infatti, la Casa giapponese ha lanciato sul mercato un nuovo modello di Yaris.

Ecco spiegato il motivo che avrebbe portato il team a sostituire la vettura attuale con il nuovo modello. Una scelta sensata dal punto di vista del marketing, ma che avrebbe portato ingenti investimenti nella preparazione di ben 2 macchine - più lo sviluppo del modello attuale - in appena 24 mesi.

La pandemia da COVID-19 ha costretto il team giapponese a rivedere le proprie priorità. La GR Yaris non correrà nel 2021 per mancanza di tempo effettivo per essere preparata ed essere competitiva e affidabile a sufficienza per poter sostituire il modello attuale. E' però chiaro che questa sia anche una scelta dovuta alle ingenti perdite economiche che tutte le Case automobilistiche hanno avuto negli ultimi 4 mesi.

La pandemia da COVID-19 ha fatto desistere i potenziali acquirenti di vetture che avevano in mente di comprare una nuova 4 ruote, facendo virare su altro le loro priorità. Ecco dunque che questa scelta appare sensata anche a livello di impiego di risorse e risparmio economico in vista di quelli che i team di WRC dovranno sostenere per preparare le vetture 2022, le Rally1.

La GR Yaris WRC non sarà più impiegata nei prossimi mesi, ma i dati raccolti nelle prove già effettuate serviranno per la preparazione della Toyota Rally1 del 2022. Il team continuerà a correre con l'attuale vettura anche nel 2021, pianificando così nuovi aggiornamenti per mantenerla competitiva sino a novembre del prossimo anno. Poi, da dicembre 2021, sarà sostituita dal nuovo modello per i primi test per il Rallye Monte-Carlo 2022.