WRC, ufficiale: il Rally di Svezia si sposta a nord dal 2022

Ostersund, Lulea e Umea sono state tutte considerate come possibili sedi per l'evento, con quest'ultimo che ha attirato il maggior numero di consensi.

Il CEO del Rally di Svezia, Glenn Olsson, ha detto che Ostersund e Lulea avevano entrambe "presentato offerte interessanti" per mettere in scena round del WRC, dopo le discussioni con le parti interessate, "Umea è risultata un concetto più attraente".

"Tutti i funzionari e gli altri appassionati che hanno messo tanto impegno nel corso degli anni dovrebbero sentirsi orgogliosi del fatto che siamo riusciti a mantenere il posto della Svezia nel Campionato del Mondo", ha aggiunto Olsson.

Il cambiamento di sede termina la lunga associazione di Varmland con l'evento, che è stato uno dei primi a unirsi alla serie nel 1973.

Tuttavia, l'evento è stato perseguitato da un clima caldo fuori stagione negli ultimi anni, portando le auto a gareggiare su strade che erano in gran parte prive di neve e ghiaccio.

La gara di quest'anno ha affrontato una nuova battuta d'arresto quando ha dovuto essere cancellata a causa delle restrizioni COVID-19 nel paese, con l'Arctic Rally Finland chiamato a riempire il vuoto. Cosa che ha fatto con successo.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

Il responsabile rally della FIA, Yves Matton, ha accolto con favore la nuova location per il 2022, dicendo: "Spostarsi a nord era un must, date le difficoltà che abbiamo vissuto negli ultimi anni".

"Vorrei lodare gli sforzi degli organizzatori del Rally di Svezia per aver trovato delle alternative e per essersi assicurati questa promettente nuova base ad Umea per l'evento del prossimo anno".

"È la possibilità per garantire le condizioni invernali adeguate che tutti sogniamo per un rally sulla neve".

Nonostante la notizia, i rappresentanti del Rally di Svezia devono ancora concordare il rinnovo con il promoter del WRC oltre il 2022.

Ma Olsson si è detto fiducioso che la firma arriverà nelle prossime settimane. Un parere condiviso da Simon Larkin, direttore degli eventi del WRC.

"Gli eventi invernali sono una delle più grandi sfide del WRC e la Svezia è stata una pietra miliare fin dall'inizio del campionato", ha detto.

"Abbiamo grandi speranze per il futuro sviluppo commerciale e sportivo di questo nuovo capitolo del Rally di Svezia a Umea, e non abbiamo altro che elogi per il duro lavoro svolto per fare in modo che questo accada".

"Varmland è stata una sede incredibile per così tanti anni e diciamo 'grazie' a tante persone e sostenitori".