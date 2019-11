WRC: Toyota vuole l'iride Costruttori. E' "Missione Impossibile"?

Il titolo Piloti era una formalità ed è andato ad aggiungersi a quello Costruttori vinto lo scorso anno. Ora per Toyota arriva la missione più difficile, quella di confermarsi campione del mondo Costruttori anche in questa stagione.

Il team diretto da Tommi Makinen proverà l'impresa al Rally d'Australia, ultimo appuntamento del WRC 2019 che andrà in scena la prossima settimana. Dovrà recuperare 18 punti a Hyundai Motorsport, in testa alla classifica dedicata alle Case ormai da tante settimane.

Posizione Team Punti 1 Hyundai Motorsport 380 30 27 20 37 43 21 24 40 20 27 25 26 40 - 2 Toyota Racing 362 25 33 28 12 22 29 33 16 40 43 14 37 30 - 3 Citroën World Rally Team 284 25 22 31 24 15 26 15 12 28 18 43 19 6 - 4 M-Sport 218 14 16 15 25 8 22 22 30 6 10 16 16 18 -

Anche Makinen sa bene che ripetere il titolo conquistato proprio in Australia lo scorso anno sarà un'impresa al limite dell'impossibile. La forza delle Yaris rende però tutto possibile, sebbene le percentuali di riuscita siano piuttosto basse.

"Dopo aver vinto il titolo Piloti in Spagna, ora siamo concentrati nel cercare di vincere il titolo Costruttori in Australia ancora una volta", ha dichiarato il manager finlandese. "Questa volta siamo gli sfidanti, quelli sfavoriti, ma da questo punto di vista le cose potrebbero essere più facili".

"Noi dovremo solo cercare di spingere per cercare di portare a casa il maggior numero di punti che potremo, poi vedremo cosa sarà successo. La nostra vettura è forte su tutti i terreni, e lo sarà anche in Australia. Lo scorso anno vinse Latvala e Tanak riuscì a restare nelle prime posizioni a lungo".

"So bene che il Rally d'Australia è una gara in cui in passato Meeke ha fatto molto bene. Dunque siamo fiduciosi riguardo le nostre possibilità di vincere ancora il titolo Costruttori".

Le chance ci sono, ma a inizio stagione la situazione attuale sarebbe stata difficilmente pronosticabile. Toyota si presentava al via della stagione con 3 piloti sulla carta in grado di vincere gare e lottare per il titolo. Invece solo Tanak è riuscito a farlo (vincendo 6 gare e titolo Piloti).

Jari-Matti Latvala e Kris Meeke non sono riusciti a vincere. Per di più portando a casa pochi podi. Chi invece è stata in grado di sfruttare tutto il potenziale a sua disposizione è stata Hyundai, vincendo 4 gare (3 Neuville e 1 Sordo) e respingendo sempre gli attacchi delle Toyota.

Per chi dovesse avere dubbi sulle motivazioni di Tanak dopo aver vinto il titolo e annunciato il passaggio proprio in Hyundai a partire dal 2020, l'estone ha risposto in maniera professionale e decisa: "Dopo aver subito la pressione in Spagna, sarà bello andare a correre in Australia più rilassati. Negli ultimi 2 anni abbiamo portato a casa tanti successi con Toyota e ora avremo l'opportunità di portare a casa un altro titolo assieme".

Ora andrà in scena l'ultimo atto della stagione, che potrebbe consegnare alla Toyota il terzo titolo in 2 anni o, invece, incoronare Hyundai Motorsport per la prima volta campione del mondo Costruttori nel WRC.