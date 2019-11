WRC: Toyota valuta Elfyn Evans per sostituire Ott Tanak nel 2020

Toyota ha aperto la caccia al pilota che avrà il fardello, più che l'onore, di sostituire Ott Tanak al volante di una delle 3 Yaris nel prossimo Mondiale WRC a partire dal Rallye Monte-Carlo.

La lista da cui la Casa giapponese può attingere è molto lunga. Tanti sono i piloti a oggi senza contratto dunque disponibili per essere ingaggiati e finire nel team Campione del Mondo Costruttori 2018 e che ha permesso a Ott Tanak di vincere il primo titolo iridato della sua carriera. Peccato manchino veri e propri nomi di grido. I cosiddetti top driver.

Sébastien Ogier ha ancora un anno di contratto con Citroen Racing, poi si ritirerà dal WRC. Thierry Neuville ha a sua volta un anno di contratto con Hyundai ed è difficile che il team di Alzenau se ne possa privare già in questa stagione.

Tornando alla lista, come detto, i nomi sono tanti. Ma Toyota sembra avere individuato in Elfyn Evans uno dei piloti papabili per sostituire il neo campione del mondo WRC.

Elfyn Evans è reduce da una buona stagione con M-Sport pur avendo saltato un paio di appuntamenti del Mondiale a causa di un infortunio procurato al Rally d'Estonia, una gara promozionale WRC non valida per il Mondiale.

Nel corso della settimana passata Evans ha fatto visita alla sede di Puuppola, quella della Tommi Makinen Racing in cui sono state preparate le Yaris WRC Plus, conoscendo meglio i vertici del team. Un sondaggio? Forse di più. Makinen ritiene molto interessante la stagione fatta da Evans in questo 2019, in cui ha mostrato una buona crescita, meno errori del solito e la immutata velocità.

Se strappare Ogier e Neuville sembra impresa titanica, lo è meno ingaggiare Evans. Attualmente il gallese è senza contratto e Toyota dovrà cercare di avere la meglio nei confronti della resistenza che sta opponendo M-Sport. Malcolm Wilson non vuole privarsi di un pilota che, di fatto, ha cresciuto. Resistere però alle avance di una squadra ufficiale come Toyota e al richiamo di una macchina così forte come la Yaris è difficile.

Makinen ha assicurato pochi giorni fa che Toyota avrà una squadra molto competitiva per la prossima stagione. Per ora nessun nome è stato ufficializzato, ma è lecito aspettarsi di vedere nel 2020 Kalle Rovanpera e, forse, uno tra Jari-Matti Latvala e Kris Meeke. Resta un posto libero. Quello di Tanak. Evans, a oggi, sembra essere il prescelto. Salvo clamorose sorprese dell'ultimo minuto.