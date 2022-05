WRC | Toyota: Sébastien Ogier correrà al Safari Rally

Da quest'anno Sébastien Ogier non corre più a tempo pieno nel WRC, ma seleziona alcuni appuntamenti a cui prendere parte al volante della terza GR Yaris Rally1 ibrida.

Ogier ha già corso quest'anno al Rallye Monte-Carlo, sfiorando la vittoria, e al Rally del Portogallo, in cui si è ritirato per ben 2 volte pur per cause differenti. Nel weekend appena terminato, Ogier si è ritirato nella giornata di venerdì per aver finito le gomme di scorta, mentre al sabato è stato autore di un errore che lo ha portato fuori strada e a bloccarsi in un fosso.

Una vittoria sfiorata e un doppio ritiro, per Ogier, non sono certo sufficienti. La voglia di WRC è ancora tanta, non a caso ha già pianificato la prossima uscita nel Mondiale Rally che avverrà al Safari, l'appuntamento fissato dal 24 al 26 giugno in Kenya.

Motorsport.com aveva già anticipato il possibile doppio impegno di Ogier tra il Portogallo e il Safari prendendo in considerazione i calendario del WRC e del WEC, campionati a cui prende parte l'otto volte iridato nel corso di questo 2022.

Data Eventi WEC Concomitanze WRC 12/13 marzo Prologo – Sebring / 18 marzo 1000 Miglia di Sebring / 07 maggio 6 ore di Spa-Francorchamps / 8-12 giugno 24 Ore di Le Mans / 10 luglio 6 Ore di Monza / 11 settembre 6 Ore del Fuji Rally Acropoli 11 novembre 8 Ore del Bahrain Rally del Giappone

Ogier non sarà al volante di una GR Yaris Rally1 al Rally Italia Sardegna, prossimo appuntamento del WRC previsto dal 2 al 5 giugno, perché in quel fine settimana sarà impegnato nei test per la 24 Ore di Le Mans con il team Richard Mille di LMP2.

Niente Italia dunque, ma al Safari Rally ci sarà. Ciò significa che in Italia saranno Esapekka Lappi e Janne Ferm a correre al volante della terza GR Yaris Rally1 ufficiale. Ogier tornerà titolare assieme a Benjamin Veillas proprio in Kenya, nell'ultimo fine settimana del mese di giugno.

Il campione in carica del WRC cercherà di bissare il successo ottenuto l'anno scorso al Safari quando, sfruttando il ritiro per un guasto meccanico di Thierry Neuville, riuscì a battere il compagno di squadra Takamoto Katsuta e a regalare l'ennesimo successo a Toyota e a rendere ancora più ricco il suo palmarès.

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool