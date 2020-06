WRC: Toyota prova novità aerodinamiche in Finlandia

Toyota Gazoo Racing WRC è tornata a fare test nel corso di questa settimana e lo ha fatto sugli sterrati della Finlandia, coinvolgendo i tre equipaggi ufficiali che si sono alternati al volante della Toyota Yaris WRC Plus.

Il team continuerà a sviluppare l'attuale modello della Yaris dopo aver ufficializzato lo stop al programma 2021, che avrebbe visto la GR Yaris WRC Plus sostituire il modello in utilizzo dal 2017.

Proprio per questo motivo Toyota ha iniziato a sperimentare nuove soluzioni per mantenere competitiva nei prossimi mesi una macchina che, secondo i piani del team, avrebbe dovuto finire la sua carriera sportiva alla fine di questa travagliata stagione.

Nei 3 giorni di prove, in cui al volante della Yaris ci sono stati in ordine temporale Kalle Rovanpera, il leader del Mondiale Sébastien Ogier ed Elfyn Evans, la squadra ha provato una novità aerodinamica all'anteriore della Yaris.

Questa soluzione non è risultata troppo visibile. Si tratta di due endplate, uno per parte, posti sui flap a sbalzo che si trovano collocati sul paraurti anteriore della vettura con cui Ott Tanak ha vinto il Mondiale Piloti WRC nel 2019.

Gli endplate posti sui due flap consentono di pettinare meglio i flussi e indirizzarli in maniera più ordinata al retrotreno della vettura, ma anche di impedire ai flussi derivanti da sotto e sopra il flap di mischiarsi e di creare meno efficienza aerodinamica.

Il team giapponese non si è limitato a introdurre i due endplate, ma ha anche provato profili aerodinamici (proprio dove sono montati gli endplate nuovi) più larghi rispetto a quelli usati sino al Rally del Messico. Anche in questo caso si tratta di modifiche fatte per migliorare la direzione del flussi verso la parte posteriore della macchina, ma anche per aumentare il carico aerodinamico dell'anteriore.

Ricordiamo che una soluzione simile era già stata provata da Sébastien Ogier qualche mese fa, quando ancora difendeva i colori di Citroen Racing. La C3 WRC Plus era dotata di una nuova aerodinamica anteriore - riconoscibile perché tutta nera e per la presenza di ben 3 flap a sbalzo per lato, dotati di endplate - che aveva riscosso particolari consensi tra i piloti che erano riusciti a provarla. Peccato poi che il ritiro della Casa di Satory rese vani questi aggiornamenti.