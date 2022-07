WRC | Toyota: novità al motore e all'ala per sfidare Hyundai

Toyota Racing ha letteralmente dominato la prima parte del WRC 2022. 4 vittorie su 6 rally disputati sino a ora lasciano poco diritto di replica da parte degli avversari, ma il team diretto da Jari-Matti Latvala continua a spingere forte sul pedale dell'acceleratore per migliorare la già straordinaria GR Yaris Rally1 e dare ai propri piloti il prodotto migliore possibile.

In vista del Rally Estonia, settimo appuntamento che si terrà in casa di Ott Tanak, la squadra giapponese ha deciso di introdurre modifiche importanti. Si tratta di due novità diametralmente opposte.

La prima di queste sarà a livello aerodinamico e riguarda l'ala posteriore. Tom Fowler, direttore tecnico di Toyota ha affermato: "Per quanto riguarda l'ala posteriore, gli aggiornamenti riguardano l'equilibrio della vettura. Si tratta di una piccola modifica".

Per quanto piccola sia la modifica, questa sarà molto visibile. La nuova ala è stata provata nel corso delle ultime settimane nel corso dei test pre-evento fatti da Toyota ed è stato possibile comprendere meglio di cosa si trattasse. La vera novità riguarda i due attacchi alla scocca dell'ala.

I due profili verticali sono stati risagomati per formare una superfice più omogenea e ampia, incorporando un profilo a sbalzo (uno per lato) che aumenta il carico aerodinamico. Nella versione vecchia, questo profilo era incorporato nel profilo orizzontale che risiedeva più in basso rispetto al profilo verticale.

A tal proposito, è stato modificata anche la parte superiore dell'ala - il main plane - con i profili verticali non più verticali. Ora hanno usa sagomatura a scalino che aumenta anche in quel caso la downforce generata e diminuisce il drag (resistenza all'avanzamento).

La seconda modifica, invece, riguarda il motore. Si tratta di una novità dal punto di vista prestazionale. Nelle prime uscite stagionali, sebbene le Hyundai i20 N Rally1 si siano rivelate inaffidabili a più riprese, è stato chiaro come nei tratti rettilinei fossero le vetture più performanti.

Anche Toyota si è accorta di questo aspetto e, per cercare di ovviare a questo deficit, ha deciso di introdurre una novità di motore proprio nel periodo dell'anno più critico che comprende il Rally Estonia, il Rally Finlandia e Ypres.

"Hyundai è più veloce di noi in rettilineo, questo significa che hanno un motore migliore. E' drasticamente diverso o migliore? Beh, se è una differenza misurabile, allora è una differenza ed è qualcosa su cui lavorare", ha dichiarato Tom Fowler.

"Per quanto riguarda il motore, come potete immaginare, raccogliamo molti dati su queste vetture e abbiamo visto che se volete una vettura performante in rettilineo, volete una Hyundai. Ma se ci sono delle curve, è meglio una toyota".

"Il vantaggio di Hyundai non è solo legato al motore, sappiamo che Tanak avrà un vantaggio correndo in casa in Estonia, poi lo avrà Neuville quando correremo in Belgio".

"Saranno forti nei prossimi rally. Credo che tutti sappiamo che ci saranno lunghi rettilinei e forse qualche curva in meno nei prossimi tre appuntamenti del WRC", ha concluso il direttore tecnico di Toyota.