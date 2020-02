WRC: Toyota non nasconde rimpianti per il Rallye Monte-Carlo

Il nuovo corso di Toyota nel WRC si è aperto al Rallye Monte-Carlo con il doppio podio ottenuto dai due equipaggi formati da Sébastien Ogier e Julien Ingrassia e da quello formato da Elfyn Evans e Scott Martin.

Il risultato ottenuto è stato incoraggiante, considerando quanto sia nuova la squadra dal punto di vista dei piloti. Eppure i vertici del team, per la precisione il presidente Akyo Toyoda, non hanno nascosto rimpianti per non aver vinto una gara che avevano in pugno sino a 2 speciali dalla fine.

"Sono molto felice di aver visto il team arrivare a punti con tutte e 4 le Yaris al Rallye Monte-Carlo e avere 2 vetture sul podio, con Ogier/Ingrassia ed Evans/Martin. Questo è certamente un ottimo avvio di stagione".

"Tuttavia, ho ribadito il nostro slogan al team. 'Noi odiamo perdere', ho detto ai nuovi piloti della squadra 2 settimane fa quando abbiamo presentato la nostra stagione al Salone di Tokyo. Quindi credo che tutti, incluso me, abbiano un po' di rimpianti per questo avvio di stagione".

"Come ho detto, la squadra di quest'anno è una formazione in cui tutti possono vincere. Combattiamo duramente per raggiungere assieme la vetta del podio e continuare a migliorare le Yaris".