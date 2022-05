WRC | Toyota: Lappi al posto di Ogier al Rally Italia Sardegna

La Casa giapponese ha confermato che il finlandese prenderà parte all'evento del 2-5 giugno, con il francese che invece correrà il Rally del Portogallo della prossima settimana.

Ogier deve ancora definire il suo programma WRC part-time, che si incastrerà con i piani che ha con il FIA WEC, dove compete in Classe LMP2 con la Richard Mille Racing.

Lappi dovrebbe essere al via della maggior parte dei 13 appuntamenti del WRC, avendo già partecipato a Svezia e Croazia, dopo aver lasciato Ogier combattere contro Sébastien Loeb al Monte Carlo in gennaio.

All'inizio dell'anno Ogier aveva annunciato che avrebbe partecipato a cinque rally quest'anno, ma la Sardegna non rientra fra questi perché l'evento è in concomitanza con la giornata di test della 24 Ore di Le Mans.

Il francese non potrà nemmeno partecipare all'Acropoli di settembre e alla trasferta di fine stagione in Giappone a causa degli impegni con il Mondiale Endurance.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

"Al momento l'unica cosa che posso dire è che la prossima gara dopo il Portogallo non sarà in calendario per me anche perché coincide con Le Mans - ha detto Ogier - La domenica della Sardegna c'è la giornata di test obbligatoria, per il resto ne parleremo con la squadra".

"Il piano è di fare cinque rally quest'anno e dovremmo rimanere su questa linea, ma preferiremo tenere le porte aperte per il team e vedere come vanno le cose, cercando di capire quali gare sono meglio per me e quali per Esapekka".

Mentre i piani per la vettura di Lappi/Ogier per il resto dell'anno sono ancora da definire, la Toyota potrebbe aggiungere una quinta GR Yaris nel corso dell'anno, che teoricamente potrebbe vedere sia Lappi che Ogier competere negli stessi eventi.