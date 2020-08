WRC, Toyota: la Yaris non avrà grossi aggiornamenti quest'anno

Il detto "squadra che vince non si cambia" nello sport ha una valenza importante, ma non può certo essere applicata alle vetture. Di solito, gli aggiornamenti portati con una certa frequenza consentono alle vetture di recuperare il gap dai migliori o, nel caso già siano al top, di rimanervi e aumentare il margine dagli inseguitori.

Non la pensa così Toyota, che si appresta a ricominciare il Mondiale Rally a inizio settembre con il Rally Estonia previsto dal 4 al 6. Nelle 5 gare che saranno disputate da dopo agosto fino a novembre, la Casa giapponese non spingerà a fondo sulle novità per la Yaris.

Questa dovrebbe rimanere pressoché la medesima, con l'inserimento di piccoli aggiornamenti che, per altro, sono stati provati nei test di sviluppo iniziati a giugno sugli sterrati finlandesi. Si tratta di piccoli aggiustamenti all'aerodinamica anteriore, che però dovrebbero portare alle vetture nipponiche benefici non di poco conto.

A confermare questa indiscrezione è stato Tommi Makinen, responsabile di Toyota Gazoo Racing WRC: "Ci sono solo alcuni piccoli aggiornamenti, nulla di particolarmente grosso. Abbiamo fatto qualche test, ma avevamo solo piccoli aggiornamenti in alcune aree, nulla di specifico".

E' chiaro come Toyota abbia sfruttato i primi test - ha svolto 2 sessioni in poche settimane - per far riprendere confidenza con le vetture e le alte velocità ai propri piloti. Ma non ha rinunciato a lavorare anche per il futuro.

GR Yaris, un test a sorpresa

Juho Hanninen, Toyota Yaris WRC 2021 Photo by: Jose Luis Arcos-Almunari

Nell'utima giornata dell'ultimo test svolto in Finlandia pochi giorni fa, è riapparsa a sorpresa la GR Yaris WRC. Si tratta della vettura che Toyota aveva deciso di far esordire nel 2021 sostituendo l'attuale modello. La GR Yaris avrebbe dovuto correre per una sola stagione, per poi lasciare posto l'anno successivo al modello ibrido che, stando alle informazioni raccolte da Motorsport.com, dovrebbe esordire già alla fine di quest'anno nei primi test.

Toyota, poche settimane fa, ha deciso di abortire il progetto causa pandemia da COVID-19 che ha ritardato la preparazione della macchina, dunque anche nel 2021 correrà il modello attuale di Yaris. Proprio per questo lo stupore di veder impiegata la GR Yaris nei test ha destato scalpore.

Al volante della vettura camuffata c'era Takamoto Katsuta, dunque il quarto pilota del team che correrà in Estonia. E' possibile che il team abbia voluto fare comparazioni sui due modelli per lavorare meglio sull'attuale, ma c'è chi giura di aver sentito un rumore diverso dal solito ai passaggi della GR Yaris.

Difficile, se non impossibile, che Toyota abbia già provato l'ibrido. Compact Dynamics, l'impresa che fornirà il motore elettrico di 100 kW a tutti i team, dovrebbe approntare il nuovo sistema tra poco, ma avrà bisogno dei collaudi al banco prima di essere installato su una vettura WRC.