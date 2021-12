WRC | Toyota inizia la selezione per trovare il nuovo Katsuta

Il team Toyota Racing di WRC, dopo aver vinto i tre titoli iridati 2021, continua a pensare al futuro. Non stiamo parlando solo della preparazione della nuova GR Yaris Rally1, ma anche del programma giovani piloti giapponesi.

L'obiettivo di Toyota Gazoo Racing è infatti quello di trovare e allevare in casa un talento che possa, negli anni a venire, non solo lottare nel WRC, ma proprio avere reali possibilità di arrivare a podio in modo regolare, così come poter lottare per le vittorie.

Oggi Toyota Gazoo Racing ha svelato i programmi del prossimo anno legati al progetto giovani tramite un documento ufficiale in cui sono chiariti i termini di questa preparazione di giovani talenti.

Il comunicato di Toyota dice: "Al fine di identificare e coltivare giovani piloti giapponesi che possano competere attivamente nel WRC oltre a Katsuta, si stanno selezionando nuovi piloti partecipanti".

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

La selezione dei nuovi piloti è in corso e la decisione su chi sarà il nuovo Takamoto Katsuta sarà presa nel mese in cui scatterà il WRC 2022, ovvero in gennaio, in Finlandia.

"La selezione finale si terrà in Finlandia nel gennaio 2022 e i piloti selezionati saranno sottoposti a una formazione completa a partire da aprile".

Intanto Takamoto Katsuta potrà disputare un'altra stagione completa nel WRC con il team ufficiale Toyota, al volante della GR Yaris Rally1. Sarà navigato da Aaron Johnston, copilota con cui ha condiviso l'abitacolo della Yaris WRC Plus nel corso delle ultime uscite del Mondiale Rally 2021.