WRC: Toyota festeggia a Tokyo il titolo Mondiale di Tanak

Questa volta non c'è un Mondiale Costruttori da festeggiare, ma lo champagne è stato giustamente preso dalle cantine per essere stappato. Toyota Gazoo Racing sta festeggiando in queste ore il titolo iridato Piloti e Copiloti ottenuto in questa stagione da Ott Tanak e Martin Jarveoja al quartier generale di Tokyo, in Giappone.

Alla festa sono presenti tutti e tre gli equipaggi che hanno difeso i colori del team nipponico, il più vincente della stagione con 6 successi, tutti però firmati da Ott Tanak.

Nonostante i Mondiali portati a casa, i festeggiamenti hanno un retrogusto agrodolce. Tutti e tre gli equipaggi potrebbero non esserci più a partire dalla prossima stagione, il WRC 2020.

Ott Tanak e Martin Jarveoja sono già stati ufficializzati da Hyundai Motorsport per il prossimo anno, e anche Jari-Matti Latvala, Miikka Anttila, Kris Meeke e Sebastian Marshall sono in bilico.

Non è un segreto che Toyota stia cercando di ingaggiare Elfyn Evans per la prossima stagione e, soprattutto, Sébastien Ogier. Il primo diverrebbe la seconda guida, mentre Ogier prenderebbe il posto che è stato di Tanak sino a poche settimane fa. Senza contare l'approdo di Kalle Rovanpera come terzo pilota e promessa per il futuro.

Intanto i tre equipaggi hanno ricevuto a Tokyo tre riconoscimenti per le loro imprese. Ott Tanak ha ricevuto uno dei pistoni del suo motore con cui ha vinto il titolo Mondiale Piloti al Rally di Catalogna. Kris Meeke uno usato al Rally di Germania, in cui colse il secondo posto e Toyota una clamorosa tripletta. Jari-Matti Latvala uno dei pistoni del motore con cui ha vinto la sua - per ora - ultima gara nel WRC, il Rally d'Australia 2018.

E' possibile che questa sia stata l'ultima occasione per i tre di ritrovarsi a Tokyo da equipaggi Toyota. Tommi Makinen ha fatto sapere la scorsa settimana che avrebbe cercato di annunciare parte, se non tutta, della line up piloti 2020 proprio entro la fine di questa settimana.