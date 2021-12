WRC | Toyota: ecco la versione finale della GR Yaris Rally1

Dicembre è il mese chiave per arrivare pronti al nuovo anno. E' sempre stato così nel WRC e, a maggior ragione, lo sarà anche nel 2022. Il nuovo regolamento tecnico che ha ridisegnato le vetture di riferimento del Mondiale Rally sarà introdotto il 1 gennaio e tutti i team sono al lavoro per preparare le vetture definitive in vista del Rallye Monte-Carlo, che si terrà dal 20 al 23 gennaio.

Nei giorni passati Hyundai Motorsport ha fatto esordire l'ultima e definitiva versione della i20 N Rally1, poi demolita in un terribile incidente che ha coinvolto Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. Ora è il momento di Toyota, che per il primo test assoluto di Sébastien Ogier al volante di una Rally1 gli ha fatto trovare la versione praticamente definitiva della GR Yaris 2022.

A spiegare il lavoro fatto da Toyota nel corso del 2021 per ciò che riguarda la GR Yaris Rally1 è stato il direttore tecnico Tom Fowler, il quale ha svelato che, al di là della vettura-test che è ormai definitiva, in Finlandia le officine del team sono impegnate nella costruzione delle vetture per il Rallye Monte-Carlo.

"Abbiamo sfoderato le nostre armi, quello che abbiamo, e siamo pronti a partire. Abbiamo preparato le ultime specifiche che useremo al Rallye Monte-Carlo e stiamo costruendo le vetture per l'inizio della stagione. L'officina è molto occupata in questo momento. Ci sono tante persone in Finlandia per preparare le vetture".

"Abbiamo fatto la nostra ispezione pre-omologazione con la FIA la scorsa settimana e ora stiamo facendo solo alcuni ritocchi finali delle carte richieste dalla FIA. Ma tutto sta andando bene".

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Yaris Rally1 Photo by: Julien Perez Alonso

Nel corso del primo test di Ogier sono apparse novità vistose, almeno dal punto di vista aerodinamico. Un nuovo paraurti anteriore, che aveva la bocca d'aerazione del motore risagomata, ma anche una nuova ala posteriore.

"I pezzi usati sulla vettura-test fino all'ultima prova fatta, erano provvisori", ha proseguito Fowler. "Nessuno di quelli sarà utilizzato nel 2022. Sapete, erano parti che Hyundai e Ford avrebbero potuto fotografare e analizzare. E' la stessa cosa che abbiamo fatto nel 2015 e nel 2018, quando tutti dicevano che avevamo fatto cose illegali e sbagliate".

"Il nostro obiettivo principale con la carrozzeria usata sino a ora era depistare quanto stessimo facendo in realtà. Nel corso di questa settimana ci saranno elementi differenti, ma la vettura che usiamo questa settimana è la versione base omologata che abbiamo presentato alla FIA", ha concluso l'ingegnere di Toyota Racing.