WRC | Toyota e Pirelli al lavoro sulla mescola dura in Croazia

Il primo test di sviluppo di pneumatici per la stagione del FIA WRC 2022 ha inizio oggi in Croazia, quando le nuove mescole dure per l'asfalto saranno messe alla prova per circa 200 chilometri.

Kalle Rovanpera di Toyota prenderà in mano il volante della Toyota Yaris WRC per valutare il nuovo pneumatico per asfalto, destinato ai più alti livelli di rally.

Il test in Croazia sarà il primo di tre sessioni (ciascuna della durata massima di tre giorni) che Pirelli potrà effettuare nel corso della stagione 2022 in conformità con i regolamenti FIA.

Le prove saranno svolte con tutte e tre le squadre ufficiali della prima categoria, decise dalla FIA in ordine casuale. La prima squadra è stata la Toyota, che a sua volta ha scelto Rovanpera per effettuare il test.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Le altre due sessioni si svolgeranno con Ford e Hyundai (in questo ordine) mentre il tipo di superficie sarà concordato in base alle esigenze di sviluppo del fornitore di pneumatici.

Terenzio Testoni, Rally Activity Manager di Pirelli: "L'obiettivo del test in Croazia è verificare come evolvere il pneumatico duro in linea con lo sviluppo delle nuove auto ibride, che sono più pesanti e più potenti della generazione precedente, e quindi potenzialmente più esigenti sulle gomme".

"Per capire questo le proveremo con l'aiuto degli ingegneri della Toyota e naturalmente di Kalle, che ha già dimostrato di essere un eccellente collaudatore in passato".