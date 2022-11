WRC | Toyota 2023: c'è Katsuta con Rovanpera, Evans e Ogier!

Squadra che vince non si cambia. O quasi. Per il WRC 2023 questa è una giornata molto importante, se non addirittura fondamentale. Dopo l'annuncio delle line up piloti di Hyundai Motorsport per la prossima stagione è arrivata anche la scelta piloti di Toyota Racing.

Il team campione del mondo Costruttori in carica, rispetto ai colleghi del team coreano, ha dovuto cambiare molto meno. Ha avuto modo di confermare il campione del mondo Kalle Rovanpera, ma, più in generale, tutte le frecce più importanti che può disporre nella sua faretra.

Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota, lo aveva già detto a metà stagione: l'obiettivo era confermare in toto tutti i piloti che ha avuto a disposizione nel 2022 e l'intenzione è stata realizzata quasi del tutto.

Toyota ha dovuto far fronte alla sola partenza di Esapekka Lappi - ormai nuovo pilota Hyundai - mentre ha potuto gestire tutti gli altri, rimasti fedeli alla causa anche per contratti a lungo termine ancora in vigore.

Al posto del finlandese, Toyota ha deciso di promuovere Takamoto Katsuta sulla terza GR Yaris Rally1. Questo vuol dire che il giapponese non correrà più tutta la stagione, ma si alternerà al volante della vettura con Sébastien Ogier.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

L'8 volte iridato rimarrà in Toyota con un programma parziale, sempre con un occhio rivolto al World Endurance Championship e alla sua intenzione di prendere parte alla 24 Ore di Le Mans.

Per Toyota avere sulla terza vettura ufficiale Takamoto Katsuta è un passo importante. Lo è per questioni di marketing, con un pilota giapponese capace di meritarsi la promozione nel team ufficiale. Lo è per l'academy Toyota, che da tempo aveva puntato su Takamoto per poter mettere un giapponese in macchina, convinta di avere in mano un pilota di livello WRC.

Al di là dell'approdo del giapponese nel team di Jari-Matti Latvala, tutto resta invariato. Kalle Rovanpera sarà la punta di diamante del team, con il preciso intento di provare a vincere il secondo titolo consecutivo dopo quello del 2022. Impossibile separarsi da lui, soprattutto perché se Ogier rappresenta il presente e il passato, Rovanpera è il presente e il futuro del marchio nel Mondiale Rally.

Sulla seconda GR Yaris Rally1 rimarrà Elfyn Evans. Il gallese è chiamato a un pronto riscatto dopo un 2022 a dir poco deludente. Zero vittorie in 13 appuntamenti. Appena 3 podi (3 secondi posti tra Portogallo, Kenya ed Estonia), 3 ritiri e poche gioie in generale in un'annata trionfale per il proprio team.

Il 2023 sarà molto importante per lui, perché dovrà tornare l'Evans ammirato tra il 2020 e il 2021, quando addirittura nel primo caso sfiorò il titolo Mondiale, perso per una beffarda uscita di pista all'ACI Rally Monza Italia, in una delle prove speciali svolte sotto la neve sulle montagne comasche.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool