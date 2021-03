WRC, Testoni: "Rovanpera e Solberg? Opposti, ma talenti puri"

Il Rally Arctic Finland, secondo appuntamento del WRC 2021, ha regalato un nuovo scenario al panorama rally del presente e del futuro grazie a Kalle Rovanpera e Oliver Solberg.

I due ragazzini terribili hanno, in modo differente, fatto faville e colto risultati di alto livello in Finlandia. Kalle Rovanpera ha chiuso secondo ed è diventato il pilota più giovane della storia a comandare la classifica generale del Mondiale Piloti WRC con i suoi 20 anni.

Oliver Solberg, invece, ha fatto il suo esordio nel WRC al volante di una World Rally Car Plus, la Hyundai i20 Coupé WRC del team 2C Competition, firmando un settimo posto finale e molte delle 10 prove che hanno caratterizzato l'evento in Lapponia di alto livello.

Per scoprire di più riguardo i due talenti in questione, Motorsport.com ha intervistato il rally activity manager di Pirelli, Terenzio Testoni, il quale li conosce molto bene avendo supportato le carriere di entrambi.

"Oliver Solberg ha 2 cose che lo porteranno al successo", ha detto ai nostri microfoni Testoni. "La prima è l'educazione abbinata all'intelligenza. La seconda, il fatto che ha questa voglia di crescere".

"Per quanto riguarda Kalle ha corso praticamente sin da bambino, sin da quando aveva 7-8 anni. Kalle sull'asfalto ha debuttato perché io gli ho progettato il programma nel Campionato Italiano Rally. Ho parlato e lavorato assieme ad ACI Sport. Ora i nostri 2 pupilli stranieri stanno brillando nel WRC".

Dopo aver fatto un quadro generale, Testoni ha provato a mettere Solberg e Rovanpera a confronto. il risultato non è sorprendente, ma ci sono aspetti interessanti che dividono le due stelle nascenti della categoria rally.

"Sono semplicemente opposti. Kalle è freddo. Si fa fatica a veder ridere Kalle. Mentre Oliver è l'esatto opposto. Come stile di guida Kalle bisogna tenere conto che ha più esperienza nei rally rispetto a Oliver. E questo lo vedi perché guida con più tranquillità di Oliver".

"Oliver la velocità ce l'ha e può portarlo al successo. Ora deve affinarsi, deve capire quale sia il limite consentito per andare forte, ma non eccedere e commettere errori. Quelli che fa sono abbastanza banali. Deve ancora prendere confidenza".

Per leggere l'intervista completa a Terenzio Testoni, in cui il rally activity manager spiega in maniera approfondita caratteristiche e differenze tra Rovanpera e Solberg, vi rimandiamo all'articolo PRIME che uscirà martedì 9 marzo.