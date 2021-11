WRC | Tanak salta Monza, al suo posto Hyundai piazza Suninen

Colpo di scena in Hyundai Motorsport: per motivi famigliari, Ott Tänak non potrà essere al via dell'ACI Rally Monza, ultimo round del FIA World Rally Championship.

Un fulmine a ciel sereno che è giunto con un comunicato ufficiale da parte della Casa coreana nel pomeriggio di martedì, quando mancano un paio di settimane alla gara tricolore che chiuderà la stagione 2021 del Mondiale Rally.

L'estone e il suo navigatore, Martin Järveoja, torneranno solamente in azione l'anno prossimo e sulla loro Hyundai i20 Coupé WRC, per la tappa brianzola, andranno Teemu Suninen e Mikko Markkula.

Il finlandese, rotto il rapporto con M-Sport in corso d'opera, si era accasato proprio in Hyundai per condurre la nuova i20 N Rally2 nel WRC2, con la quale è riuscito ad ottenere il secondo posto all'ultimo Rally di Spagna.

"Voglio prima di tutto fare il mio in bocca al lupo ad Ott - ha scritto Suninen sui social - Per noi è sicuramente una grande occasione, ma anche una sfida impegnativa perché dovremo conoscere una vettura nuova. Però è il modo migliore per concludere il 2021!"

Anche Tänak ha affidato il suo breve commento al mondo dei social network: "Sono veramente dispiaciuto di non poter partecipare all'ACI Rally Monza per motivi famigliari. E' stata una decisione durissima da prendere, ma anche quella giusta. Auguro il meglio al mio team per l'ultima gara dell'anno, c'è ancora da combattere!"

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images