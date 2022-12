WRC | Tanak: “M-Sport ha le carte in regola per lottare per il titolo”

La scorsa settimana, Ott Tanak ha ufficializzato il passaggio al team Ford dopo aver lasciato la Hyundai alla fine della stagione quando mancava un anno alla scadenza del contratto. Questo passaggio ha visto il campione del mondo 2019 riunirsi con il team britannico che lo ha lanciato nel 2011 nel WRC. È stato proprio con M-Sport che l’estone ha conquistato il suo primo podio nel 2012 (in Sardegna), e la prima delle 17 vittorie nel 2017.

Il 35enne ha avuto solo un breve assaggio della Ford Puma di M-Sport dopo una prova a Greystoke Forest, ma è già convinto che il team possa offrire un pacchetto in grado di competere per il titolo il prossimo anno. "Al momento Toyota e Kalle Rovanpera sono i due da battere e direi che M-Sport è il posto giusto", ha detto Tanak ad Autosport/Motorsport.com.

“Ci sono persone che hanno una grande passione per farlo, quindi credo che questo sia il posto giusto e dovrebbe darmi la possibilità di farlo. Non lo definirei un lavoro incompiuto perché abbiamo già vinto il campionato, quindi il lavoro è stato fatto, ma dall'altro lato abbiamo tutto ciò che serve per sfidare il campionato e lottare per il titolo. Vorrei darmi la possibilità di lottare ancora per il titolo. Vincere un campionato è sempre la sfida più grande e non sarà mai facile. Significa che sei il migliore dei migliori. Significherebbe tutto, non c'è dubbio, ma farlo non è una sfida facile, è un grande lavoro e bisogna che tutto si combini. Sarà un bel lavoro".

Ott Tänak, M-Sport Photo by: M-Sport

Tanak ha dichiarato di aver ricevuto la garanzia che M-Sport sarà in grado di mantenere lo sviluppo di Puma per assicurarsi che rimanga competitivo rispetto ai team Toyota e Hyundai che vantano budget più elevati. "Sono sicuro che il potenziale c'è", ha aggiunto Tanak. Il team dispone di un'ottima infrastruttura e di un forte sostegno da parte di Ford, quindi se lavoriamo tutti insieme e lo vogliamo davvero, possiamo fare in modo che tutto accada".

"Di sicuro, tutti gli altri team di grandi costruttori, quando si mettono in moto, sono in grado di muoversi molto velocemente e so che anche in altri posti il tasso di sviluppo può essere molto veloce. Sono sicuro che possiamo farcela. Non ci sarà alcuna limitazione sul fronte dello sviluppo e questa è la cosa più importante. M-Sport vuole dimostrare chi è in questo sport, quindi sono sicuro che sarà un periodo interessante. Non sarà sicuramente facile e contro le due grandi squadre sarà una sfida. Penso che dall'altro lato, essendo un outsider, possa essere molto divertente".

Tanak non dovrebbe effettuare la prima prova completa con Puma fino al test pre-evento del mese prossimo, prima del Rally di Monte Carlo che apre la stagione. Ciò è dovuto a una modifica del regolamento dei test per il 2023 introdotta dalla FIA. La scorsa stagione le squadre avevano a disposizione 30 giorni di test per adattarsi alle nuove vetture, ma quest'anno la durata è stata ridotta a 21 giorni per le squadre di tre costruttori e a 14 giorni per le squadre di due costruttori.