WRC | Tanak: "L'assenza di Breen è un vuoto che ci mangia vivi"

E' difficile. Basterebbe questo per vergare la situazione in Croazia, sede del quarto appuntamento del WRC. Craig Breen non c'è più da una settimana, morto a causa di ferite rivelatesi fatali in seguito a un incidente nel corso del test pre-evento che era in svolgimento nei pressi di Lobor, ma la sua assenza è ben presente nel Parco Assistenza, un silenzio rumoroso.

Un ossimoro che, però, ben spiega l'ambiente, appesantito dalla mancanza del 33enne che avrebbe dovuto correre al volante della terza Hyundai i20 N Rally1 ufficiale affiancando Thierry Neuville ed Esapekka Lappi.

In questo fine settimana, invece, la sua vettura numero 42 rimarrà ferma ed esposta nella piazzola di assistenza dentro la hospitality di Hyundai Motorsport, con sopra, a pochi centimetri dal portone, il nome del pilota in bianco su sfondo nero.

Nelle ore successive la notizia della morte di Craig Breen, tutti i suoi colleghi hanno scritto qualcosa, pensieri, frasi, o anche solo un ricordo per la famiglia dell'irlandese, o per il collega stesso. Un modo per provare a dare un senso all'accaduto, a non trattenere le emozioni per un evento difficile da prevedere e ancora più complesso da accettare, pensando a dove e come sia finita, quella i20 N Rally1, contro una staccionata che sino a pochi anni prima non si trovava lì, all'esterno di quella curva.

Oggi, al termine del primo giro dello Shakedown del Rally di Croazia, diversi piloti hanno regalato un ricordo ulteriore di Craig. In tanti, tra cui il compagno di squadra Neuville, hanno parlato di un fine settimana di gara da disputare per rendergli onore.

L'auto di Craig Breen, James Fulton, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

A risuonare nell'aria, nella testa di tutti quelli che hanno seguito l'ultima settimana di Craig Breen, dalla notizia della morte al funerale svolto il 18 aprile a Ferrybank, ci sono però le parole di un pilota che già poco dopo l'incidente aveva espresso i concetti più profondi per esprimere le proprie emozioni, per parlare di Breen in maniera non banale. Questo pilota è Ott Tanak.

"E' difficile, è impegnativo, è molto dura per tutti noi., ha dichiarato il pilota di M-Sport Ford una volta tolto casco e sottocasco ai microfoni di WRC+. "E' il vuoto dentro e ci sta mangiando vivi, dunque... è abbastanza. Ma, sì, ho promesso di fare un sorriso a Jackie [la madre di Breen, ndr]".

Tanak è stato a trovare la famiglia Breen nella loro casa di Slieverue lo scorso fine settimana, prima di recarsi in Croazia e prendere parte alle ricognizioni del rally. Ha avuto modo di parlare con i genitori, la sorella di Craig, Kellie, traendo soprattutto da mamma Jackie una forza eccezionale.

"Aveva così tanta energia positiva quando sono stato a trovarla la scorsa domenica e... E sono gente meravigliosa. E hanno cercato di crescere figli davvero felici. Sono stato davvero felice di essere con loro, e, sì... grazie per quell'energia, dunque... Noi andiamo avanti, andiamo avanti e dunque fatelo anche voi [riferito alla famiglia di Craig]. Grazie", ha concluso il campione del mondo WRC del 2019.