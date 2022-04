WRC | Tanak duro: "Non abbiamo un ibrido adeguato ai rally"

Nell'ultimo Consiglio Mondiale del Motorsport, la FIA ha deciso di modificare il regolamento sportivo 2022 del WRC per cercare di rimediare a situazioni legate a guasti dell'impianto ibrido delle vetture Rally1 e che hanno costretto al ritiro alcuni piloti, tra questi Ott Tanak.

Il pilota di Hyundai Motorsport, infatti, è stato il primo a essere costretto al ritiro a causa di un problema all'unità ibrida posta davanti all'assale posteriore della sua i20 N. E' accaduto al Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale Rally disputato in febbraio.

L'estone, mentre era in testa alla corsa, è stato costretto ad abbandonare la corsa a causa della luce rossa accesa nella spia dedicata all'ibrido. Quando la luce verde si spegne e si accende quella rossa, i concorrenti sono obbligati al ritiro immediato per questioni di sicurezza.

Oltre al ritiro, Tanak ha preso anche 10 minuti di penalità, ponendo così fine alle sue speranze di poter lottare per la Top 10 qualora avesse voluto ripartire la giornata successiva. Ecco perché la FIA ha modificato il regolamento, diminuendo il tempo di penalità che sarà comminato portandolo da 10 a 2 minuti per ogni tappa persa.

Qualora questa regola fosse già stata in vigore in Svezia, Tanak sarebbe riuscito a lottare per la sesta posizione e a portare a casa punti importanti per la sua stagione. Ma il nuovo regolamento è entrato in vigore dopo il Rally di Svezia e sarà applicato a partire da questa settimana, dal Rally di Croazia.

Tanak, alla vigilia del terzo appuntamento stagionale, ha parlato dei cambiamenti del regolamento apportati dalla FIA e il suo giudizio su quanto fatto è tutt'altro che positivo: "Le sanzioni sono cambiate, ma ovviamente il problema è altrove".

"I sistemi ibridi non sono pensati per i rally, al momento, e credo che questo sia l'argomento che dovremmo esaminare. Non certo le sanzioni. Se ricevi una penalità, i team non possono farci nulla. E' fuori dal nostro controllo. Quelle non fanno la differenza".

"I rally sono uno sport duro. Se corri con l'ibrido in macchina, questo deve essere pensato appositamente per questa categoria. Al momento sicuramente non è così. Chi produce l'ibrido deve concentrarsi sul migliorare i sistemi, in modo tale da poterci fare un intero rally".

"La mia opinione è che ci stiamo concentrando sull'aspetto sbagliato. La cosa divertente è che in Svezia sono stato costretto a ritirarmi e ancora adesso Compact Dynamics (produttore e fornitore unico del WRC per ciò che riguarda i sistemi ibridi, ndr) non sono riusciti a darci una spiegazione dell'accaduto".

Julien Moncet, vice direttore di Hyundai Motorsport, ha confermato che il team debba ancora capire cosa sia accaduto all'unità ibrida che ha costretto Tanak a ritirarsi al Rally di Svezia sebbene Compact Dynamics abbia avuto 8 settimane per investigare.

"Compact Dynamics ha fatto un sacco di indagini, naturalmente, ma non è ancora chiaro cosa sia successo", ha dichiarato Moncet a Motorsport.com. "La causa principale è ancora sconosciuta e non possiamo escludere che questo possa ripetersi. E' una preoccupazione per noi, ma non vogliamo che accada di nuovo".