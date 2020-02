WRC: Tanak e Sordo al Rallye Serras per preparare i rally su terra

Hyundai continua a pianificare la stagione rally 2020 continuando a non lasciare nulla al caso, così come ha fatto l'anno passato, in cui è arrivata a vincere il Mondiale Costruttori WRC.

Questa mattina il team di Alzenau ha ufficializzato l'impiego di Ott Tanak e Daniel Sordo al Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, che si terrà nel fine settimana che andrà dal 27 al 29 di febbraio.

Questa gara, valida per il Portuguese Rally Championship 2020, sarà il palcoscenico perfetto per preparare i due piloti del team coreano alle gare su terra del Mondiale Rally, che scatterà con il Rally del Messico, previsto dal 12 al 16 marzo.

Sia Tanak che Sordo correranno al volante di una Hyundai i20 Coupé WRC Plus per prendere misure e confidenza con la vettura sul fondo sterrato.

Ricordiamo che per il campione del mondo in carica WRC sarà l'esordio al volante della Hyundai Plus su terra, mentre per Sordo si tratterà di riprendere confidenza con la vettura, che in gara non guida dal Rally del Galles Gran Bretagna 2019.

La solita buona mossa della squadra campione Costruttori in carica del WRC, perché potrà sfruttare una gara nazionale portoghese per far fare chilometri ai propri piloti senza perdere giorni di test, molto preziosi per tutti i team che cercano di spenderli per preparare alcune novità tecniche e aerodinamiche, ma anche assetti in vista delle gare ufficiali del Mondiale.