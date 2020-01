WRC, Tanak: "Con Neuville ci sarà sana rivalità nelle speciali"

"E' una stagione nuova e si parte da un foglio completamente bianco. Nessuno ha punti e tutti stiamo per iniziare il campionato cercando di vincere il Mondiale Piloti e quello Costruttori. Questa è la situazione ed è davvero molto semplice".

Sempre il solito, pragmatico Ott Tanak. Il titolo iridato WRC vinto nel 2019 e il passaggio shock dalla Toyota alla Hyundai non lo ha certo cambiato. Concreto, veloce, ormai del tutto distante a errori che lo avevano limitato nella sua prima parte della carriera, ora è pronto ad aprire un altro capitolo che lo vedrà difendere i colori del team di Alzenau, campione del Mondo Costruttori WRC nella passata stagione.

Una delle sfide che dovrà affrontare e vincere per cercare di bissare il titolo ottenuto poche settimane fa non è tanto distante da lui. Anzi, sarà molto vicina. Questa si chiama Thierry Neuville, primo dei suoi avversari nella passata stagione e ora compagno di squadra. I due, finalmente, potranno affrontarsi ad armi pari, ma non dovranno dimenticare che in Toyota correrà un certo Sébastien Ogier, 6 volte iridato.

"Da parte mia, posso dire di essere professionale e ho un compito da svolgere", ha proseguito il 32enne estone. "Come team sono fiducioso e so che saremo davvero molto forti assieme a Thierry. Sono sicuro che ci sarà una gran lotta in squadra, ma fino a quando la battaglia resterà nelle prove speciali, non ci sarà alcun problema".

Tanak e Neuville avranno non solo il compito di provare a vincere il titolo iridato Piloti, ma anche quello di aiutare Hyundai a confermarsi campione nel Costruttori. E' noto come i vertici del team tengano particolarmente a quel titolo, tanto da non averne mai fatto un segreto sin dall'arrivo di Andrea Adamo a capo del team WRC.

"Normalmente le cose dovrebbero essere intese in questa maniera. Se hai un compagno di squadra forte, allora il team diventa ancora più forte. So che Thierry ed io spingeremo il team per sviluppare la vettura. Sarà per noi una stagione emozionante", ha concluso Tanak.

