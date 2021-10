WRC: svelato il percorso dell'ACI Rally Monza Italia 2021

A pochi giorni dal Rally di Catalogna, penultimo appuntamento del WRC 2021, gli organizzatori dell'ACI Rally Monza Italia hanno svelato come sarà composto il percorso di gara di quello che, anche quest'anno, sarà l'ultimo evento del Mondiale Rally.

L'edizione 2021 del secondo appuntamento italiano del WRC 2021 è formato da 16 prove speciali, per un totale di 254,46 chilometri cronometrati. Anche quest'anno sarà un mix di prove speciali che si terranno nella provincia bergamasca (tappe sui rilievi del posto, come nel 2020) e prove speciali all'interno del parco e dell'Autodromo Internazionale di Monza.

Le attività partiranno giovedì 18 novembre con lo Shakedown con inizio previsto alle 17:56 dai piazzali della curva Alboreto dell’Autodromo Nazionale Monza.

Venerdì 19 novembre è in programma la prima PS Gerosa 1 alle 7:31. Seguirà la PS 2 di Costa Valle Imagna 1 alle 8:16. Più tardi, le due località ospiteranno altre due prove: la PS 3 Gerosa 2 sarà alle 10:16, mentre la PS 4 Valle Costa Magna 2 si terrà alle 11.01. Nel pomeriggio, le vetture torneranno in Autodromo e si sfideranno in rapida successione nelle PS 5 e 6 chiamate Junior 1 (13:38) e Junior 2 (15:48), prima di chiudere la giornata alle 18:20 con la Grand Prix 1 (PS 7).

Sabato 20 novembre si disputeranno le Prove Speciali dalla 8 alla 13. San Fermo e Selvino sono le sedi selezionate per le PS dalla 8 alla 11. La PS 8 sarà San Fermo 1 alle 7:15, seguita da Selvino 1 esattamente un’ora dopo. Alle 10:45 e alle 11:45 sarà la volta delle PS 10 e 11 (San Fermo 2 e Selvino 2). Nel pomeriggio si terranno in Autodromo Roggia 1 e Roggia 2, rispettivamente PS 12 e 13 alle 14:51 e 17:01.

Domenica 21 novembre ci saranno infine le Prove Speciali a chiusura dell’evento, tutte previste nel Tempio della Velocità. La PS 14 sarà la Gran Prix 2 alle 7:48, mentre le PS 15 e 16 si chiameranno Serraglio 1 (10:08) e Serraglio 2 (12:18) e si svolgeranno nell’omonima zona del circuito.