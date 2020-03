WRC, Lehtinen: "Suninen è migliorato, ma deve fare ancora 2 step"

Al Rally del Messico M-Sport si è trovata ben presto a riporre tutte le proprie speranze su Teemu Suninen. Nella PS7 la Ford Fiesta numero 4 di Esapekka Lappi ha preso fuoco e ha finito per essere bruciata completamente dalle fiamme, costringendo al ritiro il finlandese.

Per questo motivo Suninen ha avuto sulle spalle l'intero peso della squadra. Lui, senza battere ciglio, lo ha fatto nella maniera migliore, chiudendo la gara con un bel terzo posto che lo ha portato a cogliere il primo podio della stagione, il terzo della carriera da quando corre da titolare con la squadra di Cockermouth.

Nell'ultima giornata di gara, ossia sabato dopo la cancellazione delle ultime tre prove di domenica per permettere ai team e al personale di rientrare a casa a causa dell'emergenza coronavirus, Suninen non è riuscito a resistere agli attacchi portati da Ott Tanak, il quale lo ha superato, chiudendo la corsa al secondo posto.

"Sono molto contento del risultato. Per noi è stata una gara difficile ed impegnativa. Non mi sono mai trovato a pieno agio, vedendo quanti problemi hanno avuto le altre vetture. E' stato complicato gestire la macchina, freni e gomme. Abbiamo però fatto piuttosto bene".

Poi Suninen ha anche spiegato l'errore fatto nel giro pomeridiano di sabato, nel tentativo di resistere a Tanak: "Stavo andando a tavoletta. In quella prova mi ha preso meno di un secondo, ma io ho commesso un errore e ho fatto stallare la macchina. Alla fine lui era molto veloce, ma posso comunque essere felice per il risultato che ho raggiunto".

Il giovane finnico non ha nascosto la pressione che ha avuto sulle spalle dopo il ritiro di Lappi: "Chiaramente ho sentito la pressione, perché il team mi chiedeva di portare a casa forzatamente un risultato. Ho sentito una pressione maggiore".

Suninen ha mostrato anche lo scorso weekend di aver fatto passi avanti considerevoli. A sottolineare questo aspetto è stato il suo navigatore, Jarmo Lehtinen. L'esperto codriver è almeno in parte il segreto della trasformazione di Teemu, il quale dovrà però lavorare ancora per fare gli ultimi passi avanti - quelli più difficili - per arrivare a lottare stabilmente con i migliori del Mondiale.

"Teemu stava già migliorando prima che diventassi il suo navigatore. Ovviamente, test dopo test, gara dopo gara, sta facendo sempre un passo avanti e ha sempre un'esperienza maggiore. Il suo livello sta diventando sempre più alto".

"Contro i migliori piloti attuali del WRC devi sempre essere al limite in ogni curva di ogni singola speciale. Ci sono ancora due step extra che Teemu deve fare. Proveremo a farli di sicuro, forse non in tutte le curve della gara, ma quasi".