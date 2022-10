WRC | Spagna, PS9-11: Ogier allunga, Greensmith sbatte malamente

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas sono sempre più leader del Rally RACC, appuntamento spagnolo del WRC che ha visto i protagonisti affrontare due delle tre prove previste in mattinata sotto un cielo nuvoloso, ma con fondo stradale asciutto.

Una delle tratte, la PS11 "El Montmell 1" (24,18 km), è stata interrotta e mandata praticamente subito in trasferimento a causa del rovinoso botto con protagonisti Gus Greensmith/Jonas Andersson, che in una curva a destra hanno sofferto di sottosterzo finendo contro il guardrail sul lato opposto.

La Ford Puma si è girata di 180°C perdendo completamente le ruote di sinistra e restando ferma in mezzo alla strada senza potersi muovere. I due ragazzi della M-Sport sono usciti indenni dal relitto, constatando che non c'era molto da fare se non alzare bandiera bianca e attendere il carro attrezzi, mentre gli appassionati invadevano il percorso a caccia di foto.

Con la PS cancellata, la classifica generale è quella aggiornata alla precedente prova di giornata, che era cominciata con il successo nella PS9 "Savallà 1" (13,93 km) di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, sempre terzi assoluti sulla loro Hyundai i20 N ed ora a 14"2 dalla vetta occupata ancora dai leader Sébastien Ogier/Benjamin Veillas.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Il duo della Toyota ha chiuso al secondo posto nella PS9, per poi imporsi nella successiva PS10 "Querol - Les Pobles 1" (20,19 km), portando il vantaggio sui compagni di squadra Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen a 9"7 dopo che i neo-Campioni del Mondo hanno siglato due terzi crono.

Al quarto e con 13" di ritardo dal podio c'è sempre la Hyundai di Ott Tänak/Martin Järveoja, seguita a debita distanza da quella di Dani Sordo/Cándido Carrera, che dovranno stare attenti nel pomeriggio perché la Toyota guidata da Elfyn Evans/Scott Martin si è portata a soli 3" dagli spagnoli.

In scia alla GR Yaris rimane la Ford Puma della M-Sport affidata a Craig Breen/Paul Nagle con 6"2 da colmare, mentre un po' più staccata e in ottava posizione troviamo la Toyota di Takamoto Katsuta/Aaron Johnston, incalzata ora dalla Ford di Adrien Fourmaux/Alexandre Coria.

Con Greensmith/Andersson K.O., la Top10 viene completata dalla Puma di Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, penalizzati di 10" dai commissari dopo la giornata di venerdì.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 N Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images

In Classe WRC2 altri due successi cronometrici consentono alla Hyundai i20 N Rally2 di Teemu Suninen/Mikko Markkula di allungare sulla Škoda Fabia Rally2 Evo di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Toksport WRT), al momento seconda a 25"6 e con soli 0"4 di vantaggio sulla Citroën C3 Rally2 di PH Sport del duo Yohan Rossel/Arnaud Dunand.

I francesi possono tranquillamente puntare alla piazza d'onore, ma come avevamo segnalato ieri, alle loro spalle è da tenere d'occhio la rimonta di Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen, saliti quarti con l'altra Škoda di Toksport WRT e ora a 42"2 dal podio di categoria.

Nel pomeriggio è prevista la ripetizione dei tre percorsi sopracitati a partire dalle ore 14;14, poi la giornata si concluderà con la Super Speciale di 2,15km fissata alle ore 18;40.