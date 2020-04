WRC, Sordo: "Il simulatore è poco utile per i rally!"

Dani Sordo non è uno dei piloti WRC che brilla maggiormente grazie a un palmarés sontuoso, ma è forse il pilota che tutti i team principal vorrebbero avere nella propria line up. Veloce, consistente, vero uomo squadra.

Non a caso lo stesso Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport, non ha certo lesinato elogi nei confronti del nativo di Torrelavega parlandone con noi di Motorsport.com: "Dani è un pilota emozionale. E' una persona che genera emozioni. E' un grande motivatore con tutti, un grande uomo squadra. Mi dice sempre una parola gentile anche quando sono teso, è un pilota affidabile".

"Lui c'è sempre, se non sei tu che gli hai creato problemi alla macchina. In Messico è venuto da me dicendomi: 'Tranquillo, può succedere, cerchiamo di capire cosa è successo'. Gli abbiamo rinnovato il contratto presto perché è difficile trovare un pilota sul mercato piloti trovarne uno che corre con campioni come Tanak e Neuville e che accetta solo di fare qualche gara e che è così disponibile".

In questo periodo, in cui il coronavirus sta mettendo a dura prova anche il servizio sanitario spagnolo - ma, più in generale, quello di gran parte dell'Europa e anche degli Stati Uniti - Sordo sta cercando di mantenersi in forma per arrivare pronto al primo evento WRC che verrà disputato. Anche se non è ancora possibile capire quale sarà e quando sarà svolto.

"Sono stato a casa da quando sono tornato dal Rally del Messico a metà marzo, desideroso di tornare alla normalità. Nel frattempo, cerco di mantenermi in forma e divertirmi in ogni modo. Vorrei che gareggiassimo il prima possibile, ma vedendo cosa sta succedendo, il nostro è qualcosa di secondario", ha detto lo spagnolo.

"A casa ho diverse macchine per allenarmi fisicamente, mi tengo anche in contatto con la squadra e faccio cose che di solito non ho tempo durante l'anno, come alcuni lavori a casa. Ho anche guidato un simulatore, che ora è molto di moda, ma in verità non sono appassionato: è molto difficile imitare il comportamento di un'auto da rally! Serve sentire l'auto, e questo è molto complicato in un simulatore, ma ho intenzione di dargli comunque una possibilità...".

Dal punto di vista sportivo, Sordo è dispiaciuto per questo stop forzato del Mondiale. Tre gare sino a ora rinviate a data da destinarsi le avrebbe dovute correre tutte. Ciò che però lo lascia tranquillo è la competitività della i20 Coupé WRC Plus, che si è rivelata cresciuta rispetto alle ultime gare dell'anno passato.

È difficile, perché nessuno sa nemmeno quando saremo in grado di uscire. L'obiettivo ora è sapere quali raduni stiamo per fare e quando possiamo iniziare. Avevo programmato di fare Portogallo, Italia e Argentina ... e ora tutto è fermo. In Messico ho avuto un ritmo molto buono, ma non abbiamo potuto approfittarne, perché abbiamo sofferto di problemi tecnici. L'auto sta andando molto bene, ha alcune piccole evoluzioni rispetto allo scorso anno, specialmente allo sterzo e alle sospensioni".

Per concludere, Dani ha percorso la storia di Hyundai Motorsport dal 2014 a oggi. Un percorso che ha visto la Casa coreana arrivare alla vittoria del Mondiale Costruttori l'anno passato dopo una crescita esponenziale effettuata di anno in anno.

"L'evoluzione di Hyundai è stata impressionante. Sono partiti da zero nel 2014 e già nel loro primo anno con l'i20 WRC sono riusciti a vincere in Germania. Poi sono arrivate più vittorie e buoni risultati fino a vincere il campionato Costruttori nel 2019. È il premio per il duro impegno fatto per così tanto tempo. Sono particolarmente a mio agio qui, come squadra andiamo abbastanza d'accordo. Durante i rally tutto è più teso, perché siamo molto concentrati, ma al di fuori di quella tensione c'è un'atmosfera molto buona".

Scorrimento Lista Daniel Sordo, Hyundai Motorsport 1 / 33 Foto di: McKlein / Motorsport Images Daniel Sordo, Hyundai Motorsport 2 / 33 Foto di: Sarah Vessely / Hyundai Motorsport Daniel Sordo, Hyundai Motorsport 3 / 33 Foto di: Sarah Vessely / Hyundai Motorsport Daniel Sordo, Marc Marti, Hyundai i20 Coupe WRC, Hyundai Motorsport 4 / 33 Foto di: Sarah Vessely / Hyundai Motorsport Daniel Sordo, Marc Marti, Hyundai i20 Coupe WRC, Hyundai Motorsport 5 / 33 Foto di: Sarah Vessely / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC e Sébastien Loeb, Daniel Elena, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC si ferma alle sue spalle 6 / 33 Foto di: McKlein / Motorsport Images Daniel Sordo, Marc Marti, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport 7 / 33 Foto di: Red Bull Content Pool Daniel Sordo, Marc Marti, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport 8 / 33 Foto di: Hyundai Motorsport Daniel Sordo, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport 9 / 33 Foto di: Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 10 / 33 Foto di: McKlein / Motorsport Images Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 11 / 33 Foto di: McKlein / Motorsport Images Dani Sordo, Hyundai Motorsport 12 / 33 Foto di: Austral / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 13 / 33 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 14 / 33 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Hyundai Motorsport 15 / 33 Foto di: Austral / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 16 / 33 Foto di: Austral / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 17 / 33 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 18 / 33 Foto di: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 19 / 33 Foto di: Austral / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 20 / 33 Foto di: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 21 / 33 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Hyundai Motorsport 22 / 33 Foto di: McKlein / Motorsport Images Dani Sordo, Hyundai Motorsport 23 / 33 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Hyundai Motorsport 24 / 33 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Hyundai Motorsport 25 / 33 Foto di: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 26 / 33 Foto di: McKlein / Motorsport Images Dani Sordo, Carlos del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 27 / 33 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 28 / 33 Foto di: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 29 / 33 Foto di: Austral / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Hyundai Motorsport 30 / 33 Foto di: Austral / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 31 / 33 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 32 / 33 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 33 / 33 Foto di: Austral / Hyundai Motorsport

Related video