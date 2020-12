WRC: Sordo e Lappi penalizzati per un salto di chicane!

Colpo di scena nella nottata italiana. Dani Sordo, leader dell'ACI Rally Monza Italia, ed Esapekka Lappi, secondo in classifica generale, sono stati penalizzati per aver tagliato la stessa chicane nella speciale PZero Grand Prix.

Si è trattato della chicane posta a 2,05 chilometri dalla partenza, così come indicano le istruzioni del roadbook dell'evento.

Una volta accortisi dell'accaduto ed esaminati singolarmente i filmati delle due vetture, i commissari di gara non hanno potuto fare altro che comminare ai 2 piloti una sanzione di 10" a testa.

Il comunicato ufficiale delle due sanzioni recita così per quanto riguarda la Hyundai i20 Coupé WRC di Dani Sordo e Carlos Del Barrio: "Il pilota della vettura numero 6 ha bloccato le ruote all'entrata della chicane per provare a rallentare. Il pilota è parso confuso nel trovare la chicane differente rispetto al passaggio precedente. A quel punto, accortosi di non avere ostacoli davanti a se, ha preferito andare dritto".

Per quanto riguarda Lappi, invece, i commissari hanno scritto: "Il pilota della vettura numero 4 ha bloccato le ruote all'entrata della chicane perché è arrivato lungo, poi il team ha spiegato che Lappi ha deciso di prendere la strada più sicura, dunque andare dritto".

Comminate queste penalità, sia Dani Sordo che Esapekka Lappi sono riusciti a mantenere le rispettive posizioni nella classifica generale. Ora, però, Sébastien Ogier - che è terzo - è ad appena 2" dalla vetta della classifica.

Ciò significa che oggi il francese avrà una grande opportunità, ossia quella di passare entrambi i piloti che lo precedono in classifica e creare quel gap che gli consentirebbe di vincere il settimo titolo iridato. Evans, dunque, sarà costretto a cambiare strategia e non potrà più controllare la situazione.