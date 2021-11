WRC | Solberg annuncia Edmondson come nuovo navigatore da Monza

A un paio di settimane dall'ACI Rally Monza Italia, Oliver Solberg ha annunciato questo pomeriggio che nell'ultima uscita che farà nel WRC 2021 avrà al suo fianco un nuovo navigatore: Elliott Edmondson.

Il pilota svedese di Hyundai Motorsport, che l'anno prossimo farà parte del team ufficiale nella classe regina del WRC condividendo la terza i20 N Rally1 con Dani Sordo e Candido Carriera, ha svelato questa importante novità dopo il test svolto ieri al volante della Hyundai i20 Coupé WRC Plus con cui correrà a Monza.

Solberg ed Edmondson hanno compiuto proprio ieri il primo test assieme e, poche ore dopo, ecco l'annuncio dato proprio dallo stesso figlio d'arte.

"Ieri ho svolto una fantastica giornata di test, non solo con la macchina, ma anche con Elliott Edmondson al mio fianco, come navigatore! Sono felice di annunciare che Elliott mi navigherà anche all'ACI Rally Monza Italia!", ha scritto Solberg su Twitter.

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Hyundai 2C Competition Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Non vedo l'ora di lavorare assieme a Elliott", ha proseguito lo svedese. "Ha già esperienza e abbiamo passato le ultime due settimane assieme lavorando duro sulle note e condividendo idee. E' stato davvero molto, molto bello!".

Solberg, che nelle ultime uscite è stato navigato da Craig Drew, ha anche scritto qualche riga di ringraziamento per l'ormai ex navigatore: "Voglio ringraziare calorosamente Craig Drew per il suo lavoro, molto professionale, fatto negli ultimi 2 eventi passati assieme".

"Per me lavorare con Elliott a Monza era un piano esistente da diverso tempo, ma Craig è stato fantastico lavorando assieme a me con così poco preavviso. E' un grande navigatore e una persona ancora migliore".

Per il giovane svedese si tratta del terzo navigatore della stagione. Solberg ha iniziato la stagione accanto ad Aaron Johnston, poi ecco Craig Drew. Ora chiuderà la stagione con Edmondson ed è probabile che possa continuare anche in futuro con quello che è l'ex navigatore di Gus Greensmith.

Dopo la separazione da Greensmith, avvenuta dopo l'Arctic Rally Finland, Edmondson è passato a navigare Andreas Mikkelsen a partire dal Rally dell'Acropoli, aiutando il norvegese a vincere il titolo WRC2 e il titolo ERC nella stessa stagione. Ora avrà l'opportunità di tornare nell'abitacolo di una WRC Plus per navigare uno dei giovani piloti più talentuosi dell'intero panorama rally.